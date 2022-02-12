作為台灣民眾黨的一員，我經常被問起民眾黨的理念是什麼。「化解對立，求同存異」，是我一貫的回答。

這聽起來是一個很天真的想法，德國政治學者施密特(Carl Schmitt)說政治就是「敵我之分」。對一個團體而言，創造出共同敵人，對內可以凝聚成員團結，對外可以消滅競爭對手，「求同存異」的訴求放在熱衷於互相攻訐的台灣政壇，看來更是天方夜譚。台北市議員王世堅有許多經典的質詢演出，其中一次尤其令我印象深刻：王世堅在一個燒杯內倒入藍色、綠色、橘色等不同顏料，混合後整瓶液體變成黑色，藉此諷刺市長柯文哲所謂接納各種顏色的政黨，最後不過是一片暗黑。柯文哲則回應：「那是顏料，如果所有的光合起來，是白光。」

同樣是五顏六色合在一起，為什麼顏料就是黑色，光線卻是白色？問了懂科學的朋友，他說：「藍色的顏料只反射藍色，綠色的顏料只反射綠色，大家都只反映自己的顏色，吃掉其他的色彩，混在一起你吃我、我吃你，最後當然只剩下一片黑啊。但不同顏色的光線朝同一個方向前進，不會互相吞食，合在一起就是一道白光。」

台灣珍貴而特殊的歷史，在這座大島及周圍的小島上，孕育出了一群多元而堅強的人民，這群人生於不同年代、來自不同族群、說著不同語言，對許多事情的意見也不盡相同，儘管路線與價值或有出入，大家的初衷卻是一致的：為了這片土地上的人們能幸福笑著而努力。然而近年來有些黨派迷信於敵我之分，以己之是駁人之非，不僅在爭鬥的黑暗中迷失了初心，也將台灣社會困在尋找敵人-消滅敵人的惡性循環裡原地打轉。

政治不是區分敵人與盟友，而是聚集一群願意為了共同未來打拼的夥伴，過程中必然會有挫折、會有歧異、會有爭吵，但只要堅守共同的本心，尊重不同的想法，找出彼此的共識，一起朝著相同的方向前進，五顏六色也能合為明亮的白光。台灣人來自不同的過去，卻有著共同的未來，化解對立，求同存異，一起朝有光的地方前進吧。（作者為民眾黨副秘書長）

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