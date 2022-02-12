行政院解禁日本福島食品進口，國民黨串聯全台22縣市議會共同「反對核災區食品」，為此，民進黨表示不要成為「為難日本朋友」的政黨，成為台灣走向國際的絆腳石。

喝！原告打成被告，開放核食如此重大的政策，政府竟沒事先對政黨及社會各界對話取得共識，就驟然逕行宣布有核災疑慮的福島食品進口，還不准人民表達意見，否則就是｢為難日本朋友｣。

沒錯！蔡政府是最把日本當朋友的，當政府決定要開放福島核食，蔡英文第一時間竟然是把這「好消息」搶先告知安倍晉三，若非日媒報導，國人還不知要被蒙在鼓裡多久，台灣真是夠朋友！對日本而言。

結果，連日本媒體都看不下去，來台30年的日籍媒體人早田健文表示，「我身為一個日本人，應該要跟台灣的各位道歉，日本政府用這種政治方式來施壓台灣開放核食，我覺得非常不道德」。早田健文說，他曾採訪過福島當地的放射線醫療專家，當地至今都還存在輻射污染，福島人的處境其實非常痛苦，如今又被當成核食談判的籌碼，讓當地人也氣憤難耐。

聽到沒有？這是日本友人的良心話，蔡政府聽到沒有？妳幹嘛為難日本朋友呢？

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