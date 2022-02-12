美國白宮發表最新版印太戰略，其中涉台文字有提及將與印太區域內部與外來夥伴維持台灣海峽和平穩定，並且強調運用包括支持台灣自衛能力在內，以便確保台灣未來能夠依據台灣民眾期望與最佳利益，和平解決之環境。但隨後又在該文件立即重申其將依據一中政策與長久以來所遵循的《台灣關係法》、三項公報以及六項保證。

面對華盛頓如此政策論述，首先，吾人必須指出，台海問題永遠不能是只顧及兩岸單方面利益，假若解決方案不能夠被雙方接受，爭議就必然會持續存在，甚或是完全排除和平解決可能性，導致以武力攤牌兵戎相見。

其次，對於強調單方面期待，更是睜眼說瞎話，完全不符合三項公報論述文字。假若只須符合台灣民眾期待，完全不必理會北京所堅持立場與原則，華盛頓又何必與北京簽訂三項公報，針對台灣問題去達成協議？

最後，最讓人不能理解的是要與區域內外夥伴，聯手來維護台灣海峽和平穩定，此種作法究竟是無視於問題本質與根源，以治絲益棼手法，找來更多和尚，卻很有可能搞到沒水喝。台灣海峽目前航運暢通無阻，透過刻意將其國際化，讓各多方前來攪局，究竟是要解決爭議，還是要人前來製造問題以便混水摸魚呢？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※