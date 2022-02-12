針對中國國民黨前副主席郝龍斌批評台灣民眾黨，目前的政治實力是「成事不足敗事有餘」，對此，台北市長柯文哲表示，「政治最後是價值的選擇」，如果可以更寬廣的用「台灣的角度、世界的角度」思考，觀感和邏輯都會不同。綠營的台北市議員王世堅則指出，國民黨求爺爺、告奶奶都一定會找柯文哲「藍白合」，「雙方背後一定有事情在運作」，他認為有可能是準備交換民眾黨的立委高虹安去選新竹市長。

摒除王世堅一廂情願的認為陳時中「好棒棒」外，他的分析完全符合藍綠白政黨間的政治競合與合縱連橫，就在目前政情處於「民選獨裁、一黨獨大」的氛圍下，藍白合都不一定能夠打贏民進黨了，更遑論是「兄弟登山」或「三角督」的選舉策略。一個再簡單不過的道理是，就現階段的民調數字而言，國民黨果若沒有戰略宏觀求爺爺告奶奶地找柯文哲合作，那才真是完全失職，並準備被民進黨封殺出局。

政治雖然是一門談判妥協的辯證藝術，但也不應該失去格調與最起碼的政治誠信，因而，在理解藍白彼此需要、互相取暖、互利共榮之際，柯主席針對他之前對國民黨的批評，也應該要釋出善意。

對國民黨而言，民眾黨目前的基層實力雖也如郝龍斌所言是「成事不足敗事有餘」，唯站在捍衛中華民國憲政體制、自由民主多元價值與台灣人民最大利益角度而言，國民黨亦必須證明自己也有「成功不必在我」的氣度與胸襟。

換言之，「背後一定有事情在運作」不僅正常，也是完全可以理解。唯一要注意的是，面對2022地方乃至是2024的大選，不能想要有「全碗捧去」的妄想與企圖，這樣方能讓藍白合擊敗綠「美夢成真」。

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