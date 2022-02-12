無論小英總統或文在寅總統都邁入執政末期，只有時間長短不同而已。近日台北和首爾兩地兩張電視畫面頗引人注目。

9日，在台灣立法院內由立委鄭正鈐主持，並由台大名譽教授賀德芬、張靜律師陪同參與，及遠在美國的林環牆教授與彭文正使用英語駁斥英國倫敦大學的「包庇蔡英文博士學位詐欺」國際記者會，在「雷聲大雨點小」的情況下落幕。

筆者雖未留學英國，但與蔡英文同在1980年時代留學南韓5年，於1985年獲得國立慶北大學政治學博士學位，珍藏有個人博士照、畢業典禮錄影帶、經我駐韓國代表處和外交部驗證的博士學位證書及成績單等存放家裡，當成光耀祖先的家寶，還要留傳後世。

更讓我錦上添花的是，當時，南韓一家私人出版社願意出錢向我購買博士論文《朴正熙總統之統治理念研究》版權出版，書上還印有朴槿惠前總統、國會議長李萬燮特別撰文的推薦函，值得紀念。

因此，實在不瞭解為何蔡英文至今不僅拿不出一本裝訂成冊的論文，並且也沒有一項能說服台灣2350萬人民的證據。不管「假博士」烏煙瘴氣滿天飛，寧願失去誠信，只顧打勝選舉，預先做好自己卸任後的「保護傘」。

任期只剩3個月的文在寅何嘗不為自己的安全著想。針對反對黨「國民之力」候選人尹錫悅於日前接受《中央日報》獨家採訪稱「當選總統後，將對文在寅立即採取法律制裁」，文在寅痛批這是「政治報復」也是不當之選舉語言，要求尹錫悅道歉。

尹錫悅不會道歉。理由很簡單，文在寅在任時，以「積弊清算」（轉型正義）名義，不僅把2位前後任總統捉進牢獄，3位國情院長、100多名內閣首長及官員接受法律制裁，其中發生1位將領被戴手銬，自覺「名譽受損」而自盡不幸事件。

韓國選民不禁在問文在寅，你推行的「積弊清算」可以容許，政黨輪替後新總統就不能清算文在寅嗎？上了外國媒體的韓國話「Naeronambul」，意指「我強姦是羅曼蒂克，他人強姦是不倫」，屬於典型的雙重標準之語。

其實，尹錫悅不必回應，法律已替他主持公平了。10日首爾行政法院法官判決「納稅者聯盟」控訴文在寅的特殊活動費與夫人金正淑的服飾費等保密撤銷案部分勝訴，應向人民公開。先前，青瓦台曾辯稱，為了考慮國家安全保障、國防及外交關係等應於保密。法官重重打臉文在寅，金正淑的服裝、皮鞋及手鐲等費用即將公諸於世。

距離3月9日南韓大選只剩20餘日，勝負幾乎可以確定的時刻來臨。文在寅欲所不為的5年執政恍如隔世，這也給執政者一個很好的警惕，政權是一時的，人民與國家是永遠的真理。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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