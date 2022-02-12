有關蔡英文總統博士論文及學位的真假「論文門事件」，前後已經喧騰了超過兩年，期間的爭議風波始終不斷。2月3日倫敦大學在其網站發出聲明，指出「現任台灣總統蔡英文博士，於1984年2月經兩位考官確認論文提交和審核後取得博士學位，雖然尚不清楚圖書館如何保存論文影本，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。

看了上述聲明，讓人感覺此一事件的事實真相還是撲朔迷離。由於這份聲明文件沒有註明時間和單位，多年來一直鍥而不捨追究論文事件的前台大新聞研究所教授彭文正表示，這篇聲明不像倫敦大學正式媒體聲明，因為這違反倫敦大學博士授予規定，若沒完成論文繳交到3個圖書館，是無法拿到學位的，他甚至懷疑這篇聲明不是倫敦大學所發。

不過，在看到倫敦大學的官網聲明後，先是有中興大學環境工程系教授莊秉潔指出，過去二天自己看了彭文正粉絲等人的質疑事證，但真的沒有一項指控有證據力。莊也奉勸彭文正不要開記者會了，真的丟臉。其後，擁有政經學院碩士學位的綠營新北市議員參選人黃韋鈞也表示，找自己學校圖書館收藏的論文，只是基本功；他也在臉書上轉貼了政經學院在網站上刊載的蔡總統所撰論文。

經筆者檢視這份不含註釋、案例、參閱文章及參考書目，長達364頁用打字機完成的論文影印本，發現那應該是蔡總統於2019年10月3日親自說明及簽名，補寄給政經學院母校的論文，比她獲得通知拿到博士學位的1984年1月23日要晚了35年。

不過，記得在2019年11月28日立法院教育及文化委員會召開的「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會上，政大國際關係研究中心研究員、美國普渡大學政治學博士嚴震生，曾在會中出示蔡送給國家圖書館的400多頁論文影本，並表示他花了2周讀完，找到了444個英文拚字錯誤，還列出10大錯誤。嚴也說這很難讓大家想到這是蔡所稱的、是1個半博士學位的論文。

既然現在蔡總統的這份論文，已經是白紙黑字的呈現在大眾面前；黃韋鈞也表示，該博士論文於倫敦政經學院圖書館的下載爆量，不到兩個禮拜就超過5000次。那麼不禁讓人懷疑，蔡總統的論文和過去在東吳大學及政治大學任職的人事檔案，為什麼還要被「機密封存30年」？甚至還被台灣大學法律系名譽教授賀德芬提告？難道是小英體恤彭文正曾說過的：我願負污衊國家元首法律責任，如蔡英文能解除自己設計的封存，及證實博士論文及學位是真的，本人放棄抗辯權，願終身監禁，直至死亡！

小英是否擁有博士學位，並非一般終日為生活奔波的升斗小民所關注；但對於曾經寒窗苦讀拿到學位的學者專家們，就不會不持續追究到底，因為那是一種學習成就及榮譽。相信蔡總統現在遭人質疑論文造假，沒有博士學位的心情，一定是和當年寫論文及面對口試難關時同樣的煎熬；另外也還要讓倫敦大學這所百年世界名校蒙受到外界質疑與羞辱。有時侯我們還真是同情蔡總統的處境，但若能立即將封存的資料解封並接受檢驗，真相立刻大白，也可以讓這一波的拖棚歹戲結束。（作者為大學英文講師）

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