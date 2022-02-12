最近半年，立陶宛成了台海兩岸與歐盟的熱門話題，為三方製造了程度不等的困擾，美國這步棋看似高招，其實徒惹塵埃。

立陶宛破口

蔡英文上台以來，大陸在外交上連下台灣邦交國七城，縱然美國為維護台灣邦交國數字，在2020年通過了《台北法案》，但毫無成效。去年宏都拉斯大選前，在野黨候選人秀瑪菈．卡斯楚，聲稱當選後將棄台就中，美國使盡渾身解數，終於使得卡斯楚當選後改變態度。不料美台還沒回過神，尼加拉瓜奧蒂嘉總統卻出人意表的，選在美國舉行自由峰會之日，宣布與陸建交，與台斷交，蔡政府失去了第八個邦交國。

美國在正式外交場域維護台灣邦交國的努力破功，乃將矛頭轉向波羅的海的立陶宛，這是個一石三鳥之計，既可以給大陸添麻煩，考驗歐盟是否團結，還可以離間中歐關係。看似一個有利於美、立、台三方的妙計，但執行起來恐難如人意。

立陶宛之所以成為中國大陸外交破口，是因為波羅的海三小國先後為帝俄、蘇俄之領土，蘇聯解體前夕宣布獨立。歷史因素使三國對俄羅斯深具敵意，覺得俄國始終為他們安全上的大威脅，需要為自己找個強有力的靠山。親美成了最佳政策選項，立陶宛在2004年如願加入歐盟與美國領導的北約。

美國選立陶宛來對抗大陸當然經過盤算，也獲得立陶宛認可。立陶宛與中國經貿關係並不密切，即使允許台灣在立陶宛設立以「台灣」名義之代表處，引起大陸報復，後者所受影響也甚有限，且可以轉嫁給台灣。美國此計如成功，或可在中東歐起到骨牌效應，那將是中國的外交噩夢。

其實中立關係惡化有跡可循。一方面受美國影響，另方面中、俄關係日趨緊密，在敵人的朋友就是敵人的邏輯下， 2019年2月立陶宛發表一份報告，首次將中國視為安全威脅，對於中國在波羅的海國家推動「一帶一路」項目感到不安。同年8月香港動亂升高，親中人士反制立陶宛群眾在首都舉辦之聲援活動，惹起立陶宛當局不快。2020年10月選出的新政府更為急進，強調價值取向，高唱人權與自由民主，對美國亦步亦趨。此一發展預言了中、立關係將進一步惡化。

2021年5月下旬，立陶宛外長藍斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）開了第一槍，宣稱退出中國領導的中東歐17+1論壇，指控後者分裂歐盟27國團結，並將中國供應商排除在該國5G網路建設之外。7月20日吳釗燮宣布將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，英文名稱為“Taiwanese Representative Office in Lituania”。立陶宛政府用Taiwanese取代Taiwan，顯示其心中仍不無顧慮。

此事立即引起北京嚴重關切，不斷向立陶宛當局交涉，要求後者恪守建交時「一中原則」承諾，曉以利害，但立陶宛不為所動。8月10日北京召回其駐立陶宛大使，並要求立陶宛同時召回其駐華大使。11月18日「駐立陶宛台灣代表處」正式掛牌，大陸將與立陶宛的關係降為代辦級，將駐立使館更名為「中華人民共和國駐立陶宛共和國代辦處」。

王毅說，允許台灣設立駐立陶宛台灣代表處，就是立陶宛「在國際上製造『一中一台』，公然對中國發起政治挑釁，形成了惡劣先例。立陶宛此舉嚴重違背了建交時所作承諾，嚴重違背了一個中國原則。」大陸嚴正處理此事，旨在以儆效尤，因為吳釗燮當時常在親台的東歐國家捷克、斯洛法克等國走動，該等國家政客也蠢蠢欲動。

立陶宛失算處

允諾台北以台灣名義在立陶宛設處，立陶宛一定打過算盤，只是技藝不精，沒弄清台灣問題在中國大陸心中的分量，以及中國大陸的實力與制裁力。 立陶宛與大陸貿易量真的不大，2019年總額僅13.5億美元，其中出口3.1億美元，佔總出口的0.9%，進口7.3億美元，佔進口總額2.9%，在此基礎上，立陶宛認為即使大陸報復制裁，問題也不大。

沒有想到的是，中國的報復制裁遠不止於此。首先傳說大陸在海關系統中把立陶宛刪除，此舉等於拒絕立陶宛貨品進口，以至於貨物在海上漂流，台灣因此不得不接盤2.4萬瓶台灣人很少喝的萊姆酒。立陶宛在大陸的合作廠商取消了許多訂單，如啤酒、巧克力等，也由台灣承接。更大的問題是北京施壓歐洲企業，表示出口到大陸的產品凡是有立陶宛生產的配件或元素的，未來將拒絕進口。這樣一來採購立陶宛工業配件，或在立國設廠生產配件的歐洲企業就會受到沉重打擊，要不轉往別處採購，要不從立陶宛撤廠。而這又將使立陶宛損失慘重。

例如德國車商大陸集團（Continental AG）2019年10月在立陶宛中部建廠，用以生產各種汽車零件，去年又開始建造第二間工廠，預計未來在立陶宛投資將達1.85億歐元，2025年時可聘僱1,500人。大陸是德國汽車的主要市場，中、立衝突如果不能緩解，立陶宛與相關歐洲企業將受嚴重衝擊，這是立國始料未及的。

風波擴大，立陶宛內政也掀起波瀾。總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）稱不反對台灣在立陶宛設處，但設處名稱未被內閣告知，並認為用「台灣」為名不妥。前總統亞當庫斯（Valdas Adamkus）認為，承認台灣的事情應該是大國的事，不是由小國帶頭。副外長阿多梅納斯（Mantas Adomenas）更坦承，他們沒想到以「台灣」名義設立「代表處」一事會造成如此大的經濟損失。立陶宛在野的影子內閣認為政府應糾正錯誤，承認台灣是中國領土的一部分，將台灣駐立代表處改名為台北代表處。

如今立陶宛政府分裂，總統與內閣在對中政策上立場相左。瑙塞達的民意支持度52.5%，總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）帶領的內閣支持度僅有17.3%，外交部長的支持度更低到只有15.3%。立陶宛民眾只有13%支持政府目前的對中政策，58%反對。去年12月中旬，席莫尼特撐過了倒閣風波，但在國會141席議員中，他領導的聯合內閣是脆弱多數，只有74席，如果中、立交惡引起的經濟衰退找不到止損點，情勢持續下去，內閣的穩定很有問題。

被考驗的歐盟

歐盟發軔於二戰後與美、俄鼎足而三的構想，開始就不被美國祝福。美國樂見歐盟無序擴充，納入大批中東歐國家，使內部雜音更多，難以整合。美國也樂見英國脫歐，讓英國倒向自身。美國非常忌憚歐盟自主的聲音，害怕歐盟與中國走太近，更不能容忍歐盟與俄羅斯妥協。美國這次選中立陶宛對抗大陸，目的之一也在考驗並離間歐盟。

立陶宛經貿受到大陸制裁之後，美國立即與立陶宛達成金額高達六億美元的出口信用合作協議，提升兩國貿易，但無助於解決大陸制裁，立陶宛只能轉向歐盟乞援。歐盟企業受到制裁連累，不能對情勢視若無睹，一定會有所回應。

歐盟與中國貿易密切，是中國第二大貿易夥伴，2020年底達成中歐投資協定，本來去年該由歐洲議會審議，因為美國挑起莫須有的新疆種族滅絕事件，導致歐中相互制裁而被擱置。歐盟對中政策並不一致，西歐國家從經貿利益著眼，不會完全跟隨美國反中政策走，中東歐國家大多是前蘇聯的加盟共和國或附庸國，與俄羅斯有過節，需要美國安全庇護。像立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克等國，近幾年受美國鼓動，對大陸立場出現搖擺。歐盟對外政策須由共識決做成，由於東西歐立場有別，很難形成共識。

對於立陶宛的處境與要求，歐盟不能置之不理，即便拿不出辦法解決，姿態還是要做的。因之，去年12月歐盟執委會提出「反脅迫手段」（anti-coercion instrument），用以打擊非歐盟國家對成員國施加壓力。法、德、奧等國外長都曾對此發言，不過「反脅迫手段」要落實成為法律需要時間處理，緩不濟急，而且反的對象恐怕主要還是美國吧！

1月14日，歐盟27國外長又在法國布雷斯特舉行非正式會議，討論如何應對中國對立陶宛的貿易制裁。歐盟雖明確聲援立陶宛，但多是口惠，提不出實質措施。歐盟曾建議立陶宛向世界貿易組織申訴，這並不是個好主意，因為該組織受美國杯葛，根本難以運轉。歐盟此議顯示其無法也不想攬立陶宛這個事。實際上，歐盟中不乏人認為立陶宛根本就不應該去淌「一個中國」的渾水，給自身與歐盟惹來一身腥。

台灣的後患

大陸制裁立陶宛之後，台灣開始補破網。除了上述承購萊姆酒、啤酒等商品外，台灣於1月5日宣稱將設立兩億美元的中東歐投資基金，進行在半導體、生技、雷射等科技領域的投資。可能是對方嫌數額太少，國發會又於同月10日稱將設立10億美元的融資基金，推動台灣與立陶宛企業雙邊合作。雖然蔡政府大肆揮霍台灣人稅金，但恐怕遠水難救近火。不說這些支票兌現，起作用要時間，立陶宛有這個投資環境嗎？這點錢能撐得起半導體、生技這些燒錢的行業嗎？

台灣為此付出的代價值不值得呢？台灣在立陶宛當地所設只是一個非官方性質的代表處，立陶宛同意蔡政府設處用的名稱為“Taiwanese Representative Office in Lituania”，捨“Taiwan”而用“Taiwanese”，顯示立陶宛只敢打擦邊球，與台北逕自翻譯的「台灣」一詞有天壤之別，但這就已引起大陸強烈制裁。

蔡政府花大錢為了在一個非邦交國，設立以台灣為名稱的代表處，值得嗎？立陶宛因此導致政局不穩，經濟動盪，一旦立國政府易人，這個代表處不是還得打回原形嗎？再說這樣的撒錢手筆，對台灣現有的邦交國來說難免感覺不平，將來對台灣的需索可以想見。

台灣在美國撐腰下的這些折騰，對兩岸都沒好處，多半便宜了外人。馬英九時代兩岸外交休兵，大家都省心，邦交國不會減少，甚至還成了國際組織觀察員。蔡英文追隨美國，結果卻把台獨所謂的國際空間越做越小，現在只剩下14個弱小邦交國。台灣通往國際的陽關大道需先通過北京，而不是指望華府。但這些道理對因意識型態固化而變得弱智的蔡政府來說，不過是對牛彈琴！

結 語

立陶宛事件尚未落幕，但前景不祥可以斷定。整齣戲都是美國幕後導演，台灣與立陶宛檯面上是主角，其實是美國棋子，用以打擊大陸與歐盟。為什麼有這齣戲？

早在2020年12月，美國眾議院就有78名眾議員致函龐貝奧，要求將「台灣駐美經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」。2021年5月跨黨派議員舊事重提。但美國不知道做下去，大陸的反應強度為何，畢竟中美關係已經不佳，不宜雪上加霜。最後決定就是讓立陶宛先去試試水溫。至於9月10日《金融時報》報導華府正在「認真考慮」台灣駐美機構更名為「台灣代表處」一事，恐怕不盡正確，因為那時立陶宛的事已經爆開來了。

為台灣正名，立陶宛做了替死鬼，台灣做了冤大頭。立陶宛與台灣現在都下不了台，只能硬撐著。

近日又傳出斯洛文尼亞總理楊薩接受印度媒體訪問時，透露將與台灣互相設處之事，並聲援立陶宛。此事顯然為立陶宛事件外溢效應，導致北京當局震驚，並強烈反對。北京的反應顯示未完全掌握中東歐情勢，應該趕快亡羊補牢。楊薩與台關係友好，1997年以來數度訪台，台北對立陶宛的大撒銀子可能誘發了他對台灣設處的興趣。不過有意思的是楊薩說，設處「不會是大使館的級別，它將是歐盟（EU）許多國家已經在做的互派水平。」那是否意味在敏感的名稱上不會仿效立陶宛的做法呢？果如是，風波可控。

大陸與歐盟雖然都因美國上述操作而遭麻煩，但船大不怕浪，容易止損。大陸祭出經貿制裁以儆效尤，已發揮影響。至於歐盟，表面上不得不聲援立陶宛，以示團結，實際上對於立陶宛綁架歐盟的作法頗不以為然，不會聽任「尾巴搖狗」的現象繼續下去，也會約束斯洛文尼亞的做法。歐盟大國，特別是德國法國都有自主性，對於中國有自己的看法，美國再怎麼挑事，料都不會動搖中、歐關係的根基。（作者為台灣大學政治系名譽教授）

（本文原刊於《海峽評論》374期）

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