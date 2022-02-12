行政院突然宣布解除日本福島等5縣市食品的進口管制，並定於2月21日生效。一如去年8月突然宣布開放含萊克多巴胺美國豬肉進口，各界事前均不知情，引發民眾恐慌，全台餐廳、食品業者紛紛貼出標示，強調不使用萊豬。

半衰期未過 風險仍大

美豬並不等於萊豬，但由於蔡政府拒絕標示，消費者無從分辨是否為萊豬，也對政府的檢驗能力存疑，就乾脆連美豬都減少購買，開放萊豬的結果反而造成美豬整體進口量大跌。依據農委會統計資料顯示，2021年開放萊豬後美豬進口量較前1年大減87%，且創下10年新低，可見民眾恐懼之深。

同樣的，蔡政府尚未與外界充分溝通，就逕自宣布開放日本核災區食品，民眾當然會對食安存在相當程度的憂慮，如果檢驗工作無法得到信賴，消費者為求自保可能採取類似減少美豬以防萊豬的策略，未來減少食用或採購日本食品，如此一來，蔡政府開放的美意反而受到折損。

蔡政府驟然開放改名為「福食」的日本核災區食品，宣稱會為國人的食安把關，但國內放射線檢驗設備不足，目前僅新北、高雄、台中等3都有相關設備，加上部分放射性物質半衰期未過，風險隱憂仍大，各縣市應如何進行檢驗工作，中央並未提出明確的配套措施，地方莫衷一是。

另一個值得關注的議題是，開放後是否能夠維持同樣的檢驗強度。去年開放萊豬後，衛福部即實施所謂的「畜肉安心計畫」，補助地方縣市衛生局經費與稽查專案人員，執行肉品稽查、標示查核及抽驗等業務，不料補助計畫今年元旦喊停，抽驗量能因而降低。民眾擔心「開放時滿口承諾、開放後就減少檢驗資源」的情況，會在福食重演。

此外，蔡政府強調日本福食進口會檢附輻射及產地雙證明。但是據了解，日方提供我方的是民間公協會的產地證明，並非如南韓一般是提供「官方產地證明」，日本對台韓的做法顯然有差異，蔡政府必須要求日方比照南韓，給予台灣出自官方的產地證明，以提高公信力。

其次是有關加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的進度問題。「走向國際」是蔡政府開放萊豬與核食共同的訴求，其中，最重要的即是加入CPTPP。目前台灣與CPTPP成員國中，只有和紐西蘭及新加坡簽有FTA，這還是馬政府時期所簽訂的，蔡政府聲稱為加入CPTPP準備已久，然而執政近6年來，竟未能與CPTPP任一其他成員國簽訂FTA，這樣的談判速度令人擔心，台灣到底何時才可以加入CPTPP？

核電福食 誰比較安全

CPTPP是一個範圍廣且標準高的自由貿易協定（FTA），成員必須一體適用共同的制度和規範，而台灣身為要爭取入場的新會員，在市場自由化的範圍、減稅程度和速度，都可能須提出比創始會員更大的「讓利」幅度，就以國人最關心的農業及工業產品來說，在2018年12月30日CPTPP生效時，大約已有85%是零關稅，5年內要增加到90%，最終降到零關稅比率則高達98%，這對台灣相關產業來說，挑戰相當大，蔡政府必須及早和產業進行廣泛且深度的溝通，不要讓業者措手不及。

英國在2021年2月1日正式申請加入CPTPP，4個月後就成立工作小組，儘管英國條件較佳，但是既然蔡政府口口聲聲說開放這些國人仍有疑慮的食品進口，為的是能順利加入CPTPP，那就一定要讓國人看到成果，蔡政府應將「爭取CPTPP執委會在今年內為台灣成立工作小組、正式啟動台灣入會的談判程序」列為目標，並盡全力達標。

開放福食的第3個懸念是蔡政府對核能的態度。如前述，福島核災區仍有多個放射性物質未過半衰期，但蔡政府已對核災區食品的安全性掛保證、大幅度開放進口，那為什麼蔡政府卻還是堅持2025非核家園政策？國人可以吃明確遭到核電事故影響的食品，卻不准從來沒發生過意外的核電廠運轉，實在令人不解。蔡政府有責任對國人好好說明箇中原委，以釋大眾之疑。