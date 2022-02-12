財政部公布今年1月出口達到399.8億美元，為歷年1月最佳，並寫下連19紅紀錄。這樣豐碩的經濟果實，在國內面臨蛋荒且萬物皆喊漲的通貨膨漲壓力下，過去讓民眾感受小確幸最深的銅板經濟，看來是回不去了。

圖為商家分裝限量雞蛋出售，避免民眾囤積。（資料照/陳怡誠攝）

受新冠疫情影響，全球經濟面臨嚴峻打擊，去年各國為了加速擺脫疫情，實施大規模的紓困及振興方案，但面對Omicron變異株再度肆虐，能否還有能力挹注更多的財源應對衝擊，有待觀察；尤其疫情導致全球供應鏈混亂，帶來的通貨膨漲危機，對民生影響甚鉅。

台灣因為疫情控制相對穩定，根據主計總處統計，2021年全年經濟成長率概估上修為6.28%，較原預測值上修0.19個百分點。其主要是國內產能持續提升，出口動能大幅增加，雖然民間消費成長不如預期，仍挹注經濟表現。

不過，民眾無法感受這樣經濟成長率所帶來的喜悅。從去年第4季開始，國內物價蠢蠢欲動，不少銅板美食應聲調漲5元，政府用紅蘿蔔與棒子的方式平抑物價，一方面拿棒子要求公用事業費率凍漲，並稽查物價，另方面送出紅蘿蔔降稅、補助業者，市場仍漲聲不斷。

過完年後，蛋荒持續造成蛋價上揚，衛生紙、尿布以及連鎖餐飲業紛紛喊漲，就連凍漲的油價也要一次漲回，政府短期干預市場，只求治標不治本，苦果仍由全民埋單。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬竟還提油救火，指物價上漲與薪資上漲連動，對國人來說都是正面訊息，完全忘記加薪幅度遠遠趕不上物價上漲速度，還有很多行業都沒加薪，漲價更是讓多數民眾荷包縮水。民進黨完全執政不知民間疾苦，綠委只會幹話護航。最悲苦的還是庶民百姓。