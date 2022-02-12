曾經因力主「和統」而遭「武統」論者網暴的上海東亞研究所前所長章念馳，最近再度就台灣問題發表卓見，引發兩岸輿論熱議。

章念馳不改初心，繼續駁斥「和統無望論」，並且認為「和統」的核心就是與台灣同胞共同制定「一國兩制台灣方案」，主張「和統」就是要從共同制定「台灣方案」著手。然而，迄今為止，民進黨政府在台灣社會不遺餘力抹黑「一國兩制」，更拒絕與大陸協商「台灣方案」。民進黨真的要讓「和統」走投無路嗎？

在章念馳的理想中，統一是有前提的，包括能夠促進社會進步與生產力發展，使國家更繁榮富強，有助於民族振興，有利於融合發展以及讓被統一一方心悅誠服，得到更多實惠與利益，從而共同締造一個更美好的家園等。換言之，大陸不能為統一而統一，必須審時度勢，將解決台灣問題放在中華民族偉大復興的總體進程中統籌謀畫。與此同時，統一必須以人為本，追求心靈契合，不能上演「分，百姓苦；合，百姓苦。」這就要求兩岸共議統一，共商「台灣方案」，也體現了北京最大的耐心、誠意與善意。

然而，自2019年1月習近平正式倡議探索「台灣方案」以來，民進黨不但不領情，反而將大陸的和統努力當作開展輿論動員，謀取政治利益的工具。從故意將「九二共識」與「一國兩制」畫等號，到大選期間利用香港動亂炒作芒果乾，再到去年雙十講話宣示「主權不容併吞，兩岸互不隸屬」，蔡政府看起來是鐵了心要與北京對著幹。更令大陸不滿的是，民進黨不僅自己對「一國兩制」說「不」，而且千方百計阻擾台灣各界人士與對岸協商。這也是大陸輿論場上「武統論」一度甚囂塵上，「和統論」岌岌可危的重要原因。

平心而論，大陸對統一志在必得，「台獨」只是鏡花水月，維持現狀充其量自欺欺人，美國更是靠不住。究竟是順勢而為，與大陸協商一個兩岸共贏的「台灣方案」，還是坐等北京忍無可忍，最終被大陸單方面強制性統一？答案不言而喻。既然北京明確主張共議統一，那麼無論是台灣朝野主要政治力量念茲在茲的中華民國的名分、自由民主的體制，還是普羅大眾更關注的社會民生議題，都可以拿到會議桌上。只要開啟協商的大門，台灣在制定「台灣方案」中就有話語權，難題就有得到妥善解決的希望。前不久國台辦高層罕見地談論統一對台灣的具體好處，可以被看做就「台灣方案」發出的一個信號。

有些人認為大陸是求著台灣統一，因此台灣要待價而沽，不能輕易答應與大陸協商「台灣方案」。然而，協商是相互的，「台灣方案」久拖不決，大陸的出價也可能發生變化，不會讓台灣予取予求。有大陸學者在吸取「香港方案」的教訓後，已經提出未來不能只想著如何給台灣更高的自治權，國家安全、國民教育和文化領導權也必須得到重視，並有預先的研究和政策設計。還有學者在比較了古今「一國兩制」的實踐後認為，若台灣問題以非談判的方式解決，「台灣方案」將不再保留台灣當局。要協商還是要拒絕「台灣方案」坐以待斃，球在民進黨手中。