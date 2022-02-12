在北京冬奧會開幕之際中俄舉行高峰會並發表聯合聲明，意謂著什麼？意謂著人類歷史有陸權翻轉海權的新時代正在揭開帷幕。這一幕，當我們目睹冬奧會開幕式中象徵中華文化的24節氣逐一展現時，感受尤其強烈。

早些年，有《大國崛起》歷史紀錄片，逐一分析近500年來，在人類現代進程的大舞台上相繼出現的9個世界性大國，即葡、西、荷、英、法、德、日、俄、美，先後興衰更替的故事。這9個大國在不同的時代各有各興起的特殊背景與原因，但所有9個大國的崛起卻有一共同的條件：都是海洋強國。換言之，一部人類近500年的歷史，說到底，就是一部海洋強國史。

其實，葡萄牙並非人類第一個海洋強國。在她之前，15世紀初明朝鄭和下西洋的時代，中國的造船及航海實力遠超過1個世紀後才跟上來的葡、西、荷，可惜當時中國自廢武功，在七下西洋之後叫停了大航海行動，自此，便把人類500年的海洋強國世紀拱手讓給了西方。中國，又返回成了1個原本的陸權大國。

海洋國家之所以能紛紛走上強國之途，首先是海洋運輸成本之低遠非陸地可比，於是通過貿易，自然地就由近而遠迅速地通過人類歷史第一波的全球化，將全球近海地區納入進了一個嶄新的生產消費體系，進行資源的優化配置，帶來了共同繁榮；其次，藉由優勢的軍力進行全球範圍的殖民，宗主國經由大量剝削而強大國力；最後，則是通過軍事、情報、顛覆、文化與金融等手段，全方位地吸納與掌控全球資源。整500年，主角不斷更迭，手段推陳出新，成就了人類一整部海洋霸權史，是謂海權時代。

時序進入21世紀，3個形式正在出現微妙而迅速的變化。一、長期以來一直居於劣勢的陸上運輸，因高速鐵路的技術革命而呈現世紀性的轉機；亞歐大陸的亞洲東部與歐洲西部之間幾個世紀來必須通過麻六甲海峽和蘇伊士運河進行的海上貿易，正在悄悄迅速地被中歐班列所取代。2011年開通當年才17列的亞歐鐵路運輸，到去（2021）年已暴增為超過1萬5000列。陸運的時間僅為海運的1/3，成本僅為空運的1/5；500年來，陸運第1次揚眉吐氣。

與此同時，中、俄作為兩個陸權大國也不約而同地分別提出了一帶一路及歐亞經濟聯盟；輔之以RCEP、中俄、中伊（朗）及中歐之間的經貿投資合作等，都在為沉悶已久的陸權經濟注入越來越大的新的元氣。

二、美國作為500年海洋霸權的頂峰，其海洋霸權最大的憑恃縱橫全球的航母，正開始面對中國反介入反航母的軍事科技的前所未有的挑戰，這也意味著長久以來的海權優勢已難以持續。

三、最值得關注的，是從未作為陸權強國的中國正在迅猛崛起，一方面扭轉強化原本弱勢的陸權，同時也努力發展海權，力爭重新恢復其人類第1個海洋強國的地位。1個同時兼顧海、陸兩權中國的全面崛起，或可終結人類近500年歷史西方帝國主義強權對全球和中國的破壞。中國似乎也正在重建其原本既有的理論、體制、文化及歷史自信之中。冬奧開幕式向全球展現的24節氣已傳達出了微妙的訊息。