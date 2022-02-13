平遠縣是我的故鄉，位於廣東省東北境，主要和江西省贛州市及福建龍巖市接壤。平遠縣和隔鄰的蕉嶺縣原為一個縣，縣名即平遠縣，明末時為管理閩粵贛三省間交通的方便，把接壤江西較多者名為平遠縣，另一半接壤福建者命名為鎮平縣，有點像把平遠縣鎮而平之的意思。

民國初年，比較講理的國民政府，把鎮平縣更名為蕉嶺縣至今；這二縣都是一個山多田少，而且面積僅為梅州他縣面積一半的偏僻縣分。隨著先父浩懷公避寇於平遠者，有先母愛新覺羅蔚宣氏（更漢姓為何）及先外祖母。

先母出自北京敬謹親王府，是清太祖努而哈赤第12代孫女，先外祖母及先母，都已是道地的北京人氏。隨先父浩公帶著一群子女在戰亂中奔波，來到窮鄉僻壤的平遠；其時平遠全縣，竟沒有一位西醫醫師，遑論醫院。

先外祖母及先母到平遠後，因氣候及飲食習慣的不同，語言的不通，都是很難適應的事。尤其先外祖母，七七事變爆發後不久，北京即為日寇攻占，乃倉卒逃離北京到長沙，不久又離長沙到平遠。本已年老多病，怎耐長期逃難奔波，到平遠後不久，即因水土不服辭世。

抵平遠後亦不過一年，即民國28年（1939）8月3日，先母亦因鄉居環境惡劣，突患惡性瘧疾兼痢疾，又缺醫藥治療，亦不幸早逝，我時年4歲又半。平遠並沒有幼稚園，在家既缺人照管，乃把4歲又半的我送入小學試讀，就算入小學了，當然是胡混一場；那時國府已在鄉間推動國語注音及說國語，但鄉間並沒人會說國語，因之我至今不識注音符號，國語是到台灣以後才學的。

先外祖母及先母之辭世，直接原因都在奔波流離上。時我家中兄弟姐妹共7人，長姐11歲，二、三、四兄長9、7、6歲，我排行第五，和六弟為雙包胎兄弟，皆4歲，第七為幼妹，尚未周歲。

幸我家由長沙逃難至平遠時，有六弟之楊姓奶媽同行，先母辭世，楊媽即主持照顧幼妹、六弟及我，一直到抗戰勝利之時。其時楊媽的次子楊競陸，浩公亦自長沙接來平遠工作，三子楊蒲生，後接來蕉嶺縣就讀。

介石號召十萬青年十萬軍之時，楊蒲生初中已畢業，年齡也夠了，即表示要從軍殺敵，於民34年初，順利加入了青年軍。看他豪氣干雲的表情，我家幾位兄長都十分羨慕。楊媽是一位裹足婦女，說一口長沙話，也會略燒幾味湖南菜，對我們這7個失去母親的小孩來說，是一股安定的力量。先母辭世2年多以後的民國30年（1941） 年11月30日，浩公與先繼母潘慧珍結婚，我們的家才更有個家的樣子。

這是侵華日軍轟炸重慶期間，在防空洞內躲避的市民。（圖文：新華社）

浩公於民國27年（1938）9月接任平遠縣長及續任蕉嶺縣長至民國34年（1945）2月，共計6年5個月，這6年5個月，也正是抗戰最艱困的時日。

隨著浩公於民國30年（1941）2月轉往蕉嶺縣工作，時我已滿6歲，乃轉入蕉嶺縣城北小學二年級，到民國34年（1945）2月六年級上學期時，因浩公改調任廣東省黨部工作，再隨家離蕉嶺返回平遠，於34年7月在平遠的鐵民學校小學部畢業。故我小學的主要時光，是在蕉嶺縣的4年，那也是日寇侵華最張狂的一段時光。

有一次放學，校門口看見高舉抗議汪精衛賣國求榮的牌子，那時是民國30年初旬到蕉嶺不久的事。隨後的長沙一次大捷、二次大捷及三次大捷，有熱烈的鞭砲慶祝聲響，激動了我們兄弟們尚屬幼小的心靈。

尤其日本對全國尤其是重慶長期的，不分青紅皂白的轟炸，特別是民國30年（1941）6月5日，日寇空軍出動24架轟炸機，故意分成三批輪番轟炸重慶，造成空襲時間長達5個小時，致使十八梯大隧道防空洞內，由於避難民眾人數過多，驚慌民眾因缺氧欲奪洞門而出，反造成洞門堵塞無法開門，致使1200名左右之避難市民同胞（這死難人數直逼鐵達尼號輪船撞冰山沉沒事），活生生悶死在防空洞內，就是所謂「六五大隧道慘案」（重慶隧道慘案）。

1938年2月18日至1943年8月23日，日本對重慶進行了長達5年半的戰略轟炸，出動9000多架次的飛機，投彈11500枚以上。圖為來自日本ajac藝術委員會的14名藝術家在重慶大轟炸慘案隧道遺址前，悼念重慶大轟炸遇難者。（圖文：中新社）

兄弟們聆聽著大人敘述這不忍的故事，加以先外祖母及先母皆因避難辭世，對日寇無不痛心疾首。當我到小學六年級，3個哥哥也到初中、高一了，兄弟們在一塊談天時，最熱門的話題便是，要鍛鍊好身體，18歲時即赴重慶報考空軍，做飛行員飛天殺敵。

我們常一起高唱〈義勇軍進行曲〉、〈松花江上〉、〈熱血〉等抗日歌曲，一舒悲憤心情；也都學踢足球，為了要鍛鍊好身體從軍殺鬼子。浩公後來看到我們4個兄弟都當兵了，笑著搖頭說：「朱家自有族譜以來，就沒有過軍人啦。」哎呀老爸，似乎年老忘了，兒子們還有一半愛新覺羅‧努爾哈赤的血統呢，who怕who？滿洲鐵騎新秀豈能賴活！

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】