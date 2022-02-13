楊樹，45歲，河北省邯鄲某農村

養鴕鳥在中國應該還算是稀罕事兒。就算現在，邯鄲境內養鴕鳥的也寥寥無幾。

我是大概2016年、2017年開始養鴕鳥的，現在已經養了五六年了。當時是因為在快手上看著別人養，感覺挺有意思的，也能賺到錢，就先試試手，養了20多隻。

在我們國家，養鴕鳥是在20世紀90年代才興起的，發展時間也比較慢。然後養鴕鳥分為兩種，一種是培養種鳥，就是下蛋、孵化，然後賣小鴕鳥。2021年，鴕鳥的進價就很貴，大概是出殼的400元（人民幣，下同）、會喝奶的500元、滿月的650元。一隻種鳥的單隻每年產生的利潤可達六七千元。

還有一種則是養肉鳥，一隻平均利潤1000元，一斤鴕鳥肉就五六十元，平常人也不習慣吃，我們在超市或者菜市場也看不到這類肉，受眾很小。所以說，養鴕鳥人際圈很重要，你要認識那些能吃得起鴕鳥肉的人或者經銷這些肉類的人，並且賣給他們。

我養的是種鳥。因為肉鳥雖然週期短一些，只需要11個月成熟了就可以往出賣，而種鳥需要18個月。但種鳥的單隻利潤更高。

不過養鴕鳥確實不是一件容易的事情，2-4個月的鴕鳥病死率很高，我剛開始養的時候也死了好幾隻。後來我不斷總結經驗，才琢磨出餵食很重要，要餵食不超過1斤的麥麩與玉米面、豆粕混合的精料，然後配合洋白菜、青菜等。

另外像雞一樣，鴕鳥也需要吃石子和沙子促進消化。不過這也得看情況，5個月以上的，如果有餵食乾草或者草粉，就必須給鴕鳥備上石子和沙子的食槽。

但出了4個月就好了，鴕鳥對氣候沒什麼要求，很耐寒，五六個月的鴕鳥就可以放開養了。三年之後，種鳥就可以持續產出了，每年可以產出60只到100枚蛋，產蛋高峰可持續15年。而且選擇種鳥就跟選模特一樣，要選擇那種高大威猛、走路雄赳赳氣昂昂那種，一看就精神力十足，這樣產下的蛋和孵出的小鴕鳥才能賣出好價錢。

靠著養鴕鳥，我現在已經賺了六七十萬元了，雖然算下來每年也就十幾萬元。但想想以前出外地打工，一個月才六七千元，而且還要背井離鄉、住工地宿舍。現在我靠著養鴕鳥蓋起了自己的小別墅，離家近、住得舒舒服服，就可以獲得收入，我還是挺知足的。

（閆俊文、孔月昕、曹楊、張琳、謝中秀、鄧雙琳/燃財經工作室）

（《在農村，有北上廣年輕人想不到的致富密碼》系列三）

（本文來源：「燃次元」公眾號）