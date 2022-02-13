「雖然我們如此焦慮，但也如此有韌度 」

——台大開學典禮

新一學期的交換行程將要開啟，看到柚子鋪交流群裡，還在為到底能不能交換而焦慮的同學，想起了半年前同樣焦躁的我。而轉眼間台大線上交換已經步入了 final project，回想起這幾個月的生活，也是充滿了神奇。

希望我熱乎乎的經歷可以給到大家一些參考的價值和更加堅定的信心。

先交換，後愛上台灣

說來慚愧，交換前對台灣並沒有特殊的情感和強烈的好奇心，只是很想在本科階段借助學校提供的交流機會，去看好好瞭解一下世界、看看風景、多交幾個朋友。

於是我著手在學校教務網頁上翻找，看看有哪些語言成績和 GPA 要求符合自己實力的項目。我篩選了一遍之後，發現港澳台項目就是其中之一。

參考了學校排名，我把目標鎖定在台灣大學和香港理工大學。查詢了教務處的項目申請說明，發現台灣大學的課程置換更加滿足我的本校培養方案，即我可以在交換回來後少補很多課，也有利於大四學年做適合自己的事情。

一切準備得差不多，目標選定合理，但是我還是較為驚險地通過了學校的初審。

拿到資格後，我喜憂參半。對台灣的認知很淺，那是我印象模糊的地方。小學課本學過日月潭，知道台北有個101大樓。

要不是趁著《想見你》大火的勁頭補完了《我們與惡的距離》和《一把青》，我對那裡的真是不甚瞭解。而這三部劇裡，一部光顧著燒腦了， 一部光顧著生氣，一部光顧著哭了。

同行的夥伴給我推薦了柚子鋪，我彷彿打開了新世界大門，搜索「台大」，我發現很多攻略。

嗷～

原來我哥們天天裝x念叨的李宏毅

就是台大老師誒！

還有那個很火的歐麗娟！

苑舉正！

交換就是要顆強心臟

接下來就是滿懷憧憬的等待，當時真的是每到系統更新的一個時間點就高興好幾天。

為此還列了我的 願望清單🧾

什麼？疫情平穩的台灣在機場冒出來個本土病例！

接下來的幾天越鬧越大了。

最後結果可想而知，在等待中不斷焦慮，心情間歇性低迷。

8月9號，台大在暑假期間宣佈暫停入境交換，但是同時宣佈有線上交換課程。

學長卻說線上交換沒什麼用，不能去環島旅行，還不如在本校老老實實學習，爭取保個研。

思考了半天，我想著兩邊的課都上，反正我最想選的課是機器學習，敲敲代碼，都是線上課。如果不能當面問問題，跟老師或者助教交流就用郵箱嘛。自我安慰一番，心情一下子好多了。

不少同學因為無法線下都選擇退出交換項目，整個學校剩下我和另一個同學在後來的過程中一起摸著「石頭過河」，相互加油打氣。

交換課程 上到就是賺到

我在台大選的課很少，因為我本校還得上十門專業課，但是學費只用給這邊學校交，很值👍。

國際處取消了以往應有的 student volunteer 制度，給我們派了個學姐，學姐很耐心地回答我的選課問題，甚至有一封郵件是凌晨兩點寫的。

剛開始選課，台大國際處在 Facebook 建立了一個小組，裡面有三百來號國際友人，就開始在裡面各種交流選課的事情。

呵呵，我自己加上台大選的三門，這學期有十三門課，但是我挺過來了。

因為疫情關係，台大舉辦了線上的社團展，感覺還是沒有實體的感染力強。當時也沒報社團，還是有點後悔。

我一開始為了不上到很水的課，或者說讓我有課可選，就專門找那種一直在線上授課的課程，或者是只敲代碼的考核方式那種計算機課。

最重要的是最後要有線上的考核方式，不然沒成績，一學期白廢了。

看課程大綱是件有意思的事情，裡面除了有基本學期教學計劃，還列出可能需要的參考文獻讓大家去讀，這其中可能有教授這門課的老師的文章。

有一些教授喜歡開門見山，說：

「本課程將需主動投入甚多時間搜尋閱讀可能超過課程進度或範圍之大量且結論可能互相矛盾的參考書籍、文獻、及網路資源；課業繁重，學習較被動, 無強烈決心及毅力之同學請慎重考慮。」

結果哩，我怕課業負擔太重就沒選了，十分後悔！

總之，一開始就是各種發郵件，英文寫、中文寫。老師的回復最長兩天，最快就是兩個小時。

本來還想著在 coursera 上選門網課最後給兌換成學分，後來覺得太忙了。這網課裡面就有比較熟悉的歐麗娟紅樓夢和苑舉正教授的課程。

本著求知的本心，我選了在粉色視頻軟體挺受推薦的林軒田老師的機器學習。李宏毅老師的今年秋季是合開課程，而且期末得在線上考試，林軒田的考核只有作業和期末報告。

還有一門是當時國際處郵件發過來的推薦課程，來自美國南加州大學的盧老師開的全球治理的創造與實踐。參與的學校有十幾所，基本都是名校，分為 AB session。和我一個 session 的有 KAIST、巴西南大河、北大、上交、南加州。

最後還臨時起意想著多學點東西選了一門 fintech。

如何從選課，就贏在起跑線

我一開始就想著如果有機會和資工系、電機系的同學交流，真是很好的體驗。現在，我可以看到全校的課程，除了一些我學不會的，一些不讓我學的，甚至還能跨台科大和台師大的課程。

我真是傲游在知識的海洋！

我還特別關注了一下積體電路課程。（一些博士課程，我第一周加選去聽了一下，實在頂不住，因為我當時還沒學數電模電，但現在回想起來，還是不行啊啊）

台灣老師都有自己的個人主頁，上面有自己的科研成果，有自己聯繫方式，還有自己以往開設的課程的詳細內容，有PPT、手稿、作業題目、課程進度等等。

我收藏了很多留著以後看，收藏從未停止，學習希望還是能夠開始。

一些碎碎念

臉書上 ntu 討論板蠻有趣的，跟表白牆作用差不多，會有人在上面 po 自己學習課程的問卷。有的尺度蠻大的，一般這種評論區就不是常見的幫推，而是一堆人在艾特小夥伴來看，整活之類的。

管校長有時也會 po 點東西，說今天陽光真好，我會在九點半到十點路過什麼路，希望同學們打招呼，祝大家早安。然後底下評論清一色的校長好。

台大的所有問卷不論是學生的還是校方下屬機構邀請填寫的，都有抽獎環節，大禮品一般比較貴重，很多人都想試試運氣。

地瓜這個神奇的存在，有人上課不小心漏麥，說這個地瓜還挺好吃的，slido 上有人就問，同學哪裡的地瓜這麼好吃啊。

評教環節突然冒出來一個你覺得老師態度是否熱忱，嚇得我差點選錯了。比較新奇的一點是還得給助教評教，林軒田配的十幾個助教啊，還好可以選擇不填，我就對幾個經常在 discord 「水群」的 TA 打了分。

沒有學生卡，申請不了校外 vpn，此行收穫只個台大郵箱，去註冊了 Dcard；一個 iPodia 微軟賬戶，用在 teams。

看到郵箱有關於集思論壇的介紹，便註冊了 2022 的 GIS 論壇，線上參展逛逛。

這裡感謝柚子鋪大哥大姐們，幫我繳費。

最後的最後，用幾句話來結束吧。

一開始的懵懂，到期中的心態考驗。再到我寫下這篇總結，我想我這學期收穫蠻多的。

在這個把軟件念軟體、人工智能念人工智慧，雙擊念點兩下的語言環境下，我感覺到的是一種親切與有趣，其間夾雜著一些難以言喻的陌生。

我能體會到的是這裡會傾向多一些心理上的關懷。

包含期中期末周電郵的慰問，老師上課對同學的鼓勵，還有很多類似的場合。

但我不認為這樣做是在呼喚喪失鬥志的人們的重燃激情，而是在輕輕拂去我們面前偶爾遮住眼睛的霧。

在某些時候，我們會被命運推搡到生活的本來面目跟前，它真的不算美。但這時你的腦袋會說，我知道它就是這個樣子，我願意擁抱它。

「踏著堅定的舞步順著燈火向前

有太多的故事等待冒險和發掘

把握這一生一次的機會

徜徉在絢爛的山海間 」

——台大新生歌

（小寧）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）

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