今年1月，對美國來說，是一個具有指標性的月份。1月6日，是民眾攻進國會山莊的一週年；而1月20日，則是拜登總統就任一週年，施政滿意度再創新低，疫情（死亡人數90萬）和通膨，成為揮之不去的陰霾。而另一不被外界重視的重大事件其實是，高齡84歲、聯邦最高法院大法官布瑞爾（Stephen Breyer）宣布引退，在1月27日被拜登總統證實，表示將兌現競選時的承諾，提名「女性-非洲裔」的大法官。在當前兩極化的美國社會，這項司法人事的提名權，對於兩大政黨的長期競爭，影響至少長達20年，值得進一步的分析。

首先，在立法權和行政權之外，司法權的行使，對於重大的政策爭議，可以發揮「一錘定音」的效果，甚至可以透過「決議」，決定總統是誰。前者以同性婚姻合法化為例，聯邦最高法院的大法官，5位贊成，4位反對，於歐巴馬總統任內的2015年，所通過的這項決議，標誌著民主黨的重大勝利。

但是，2000年和2016年「一人一票的普選票贏，但是，每個州，贏一票就拿到該州全部選舉人團票」，兩度嚐到憲政苦果的民主黨，對此並沒辦法改變現狀。原因就在於，美國憲法的修正案，啟動需要三分之二，通過需要四分之三；因此，無論從聯邦層級發動，或是在地方，由州發動，這在兩黨制的美國，等於是不可能達成的任務。

其次，立法權對於行政權的監督，見諸於在國會山莊所舉行選舉人團票的確認，以及總統大位誰屬的憲政規範。2021年1月6日，支持前總統川普的群眾，攻陷國會山莊，衝進議場，時任副總統的彭斯，當天前往國會確認選舉人團票的選舉最後結果。

之後，彭斯在2022年2月4日，於共和黨長期執政的佛羅里達州公開表示，「我（當時）沒有權力推翻選舉結果…如果我們對憲法失去信心，我們失去的，就不只是選舉，而是我們的國家」。美國憲法的設計，選舉人團票的確認，就是對於選舉結果的確認。

最後，美國的成文憲法雖然只有七條，但是，前三條（依序）對於國會、總統、司法的規範，文字數以千字，規定鉅細靡遺。基本上，年紀不堪負荷的自動引退，以及不幸在任內過世，是聯邦大法官新陳代謝的主要方式。然而，現任大法官的引退，在川普總統任內的四年，卻不是常態；而拜登總統決定提名「女性-非洲裔」的大法官遞補，也不是常態。一方面，目前聯邦最高法院，已經有一位「男性-非洲裔」的大法官，而且有一位「女性-白人」的大法官。

究竟總統對於大法官的任命權力，對於美國政治的影響何在？這可以回歸到「政策影響政治」的層面。美國的重大公共政策，除了國民教育、民生經濟、環境保育、人權保護、社會治安、聯邦與州的府際關係以外，還有：公立學校裡面的宗教祈禱儀式、幹細胞研究、性別平權（同性婚姻合法化）、藥物（大麻合法化）、以及死刑和墮胎。

這些涉及到宗教、道德和文化爭議的重要議題，原本就是民主黨和共和黨競逐選票的場域。以死刑為例，全面廢除死刑的有22個州，其他各州的情況，則各不相同。民主黨長期執政的加州，雖然還保有死刑的制度，但是已經不執行死刑，算是一種政治上的折衷。此外，大麻合法化的問題，「醫藥用」或「娛樂用」的合法化，一方面，各州有不同的「核准資格與條件」；另一方面，卻仍然會發生聯邦通過的法案或創制案，被州的最高法院加以否決的特殊狀況。

進入新世紀之後，兩黨理念的競合，因為總統選舉「一人一票」的普選票數，競爭愈來愈激烈。尤其是在2015年的同性婚姻合法化之後，選票競逐的戰場，更進而延伸到另一個更具爭議性的「墮胎合法化」。

正反意見反映在政黨的對決，甚至是由共和黨長期執政的州政府，制定出更嚴格的法律加以規範：一旦胚胎被測得心跳，就算是亂倫和強暴，也不得墮胎。這個議題的分析層面，相當的複雜，其一，宗教信仰，所不允許；其二，誰有資格剝奪生命權，在什麼階段，進行如何的規範；其三，女性的身體自主權；其四，國家與公民的關係；其五，這是聯邦的權限，或是州的權限；其六，民主黨與共和黨，有沒有政黨的立場，或是視兩黨的個別政治人物而定。

當具有爭議性的政策主張，可能因為聯邦最高法院的拍板定案，則其所引發的政黨對立，甚至將長期影響到政治版圖的競逐。前述的大麻、死刑、墮胎的重大爭議政策，會不會因為聯邦最高法院的通過或否決，從而讓分裂的美國社會，政黨競爭更加激烈，聯邦大法官的提名權力，茲事體大，值得關注。