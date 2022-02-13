年底縣市長選舉，各黨摩拳擦掌，民進黨內各派系也動了起來，為後蔡英文時代布局。近期傳出衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲將投入選舉的消息，當事人雖然都否認，但以蔡英文權力運作方式，上述名單投入選舉的可能性不小，並將對民進黨的派系政治造成嚴重的衝擊。

民進黨黨內派系共治色彩明顯，縣市長和議員人選都要透過黨內初選產生，黨內初選已經初步有了規範。但隨著修憲將立委改為單一選區兩票制，黨中央提名權大增，初選重要性愈來愈低。蔡英文上台後，更緊抓提名權，透過控制人事控制各派系。

依據憲法蔡英文不能再選總統，各派系積極布局縣市長選舉，如此一來，蔡英文將成為政令不出總統府的跛腳鴨。蔡英文乃主導修改黨內規範，將直轄市長與縣市長提名權收歸黨中央，另外一方面開始物色內閣閣員參選縣市長，閣員的權位都是總統給的，保證聽話，除了可以保住蔡英文的權力之外，如果閣員勝選，也可以確保蔡英文卸任後在黨內的發言權。

各派系為了討位子，對蔡英文多聽話忍讓，結果得到更少的位子與機會，肯定有苦難言。但是如果年底選舉有個萬一，蔡英文就會立刻跛鴨，只不過到時是各派系一起陪葬。

蔡英文任期進入尾聲，難得民意支持度依然在高檔，但年底的選舉，將是蔡英文統治術的終極考驗。

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