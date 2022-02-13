總統府發言人張惇涵說，最近發現很多錯假訊息，企圖用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣，政府各單位會強化澄清，也請社會各界不要以訛傳訛。

烏克蘭情勢緊張，美國下令駐烏使館及僑民在48小時內撤離，總統府依照國安會所組成「烏克蘭情勢因應專案小組」評估發布四點聲明，其中第五點強調台海情勢與烏克蘭局勢本質不同，提醒各界勿受錯假訊息誤導，這句話簡直是此地無銀三百兩。

台灣與烏克蘭的情勢本來就不同，大陸並沒有陳兵10萬對著台灣，大陸也一再言明希望兩岸能夠融合發展，達到和平統一的目的；雖然宣示不對台放棄武力，但那是針對台獨與外部勢力。大陸對台政策相當清楚，不會在和平沒有絕望的當下，對台使用武力。

兩岸和平無法向前推進的關鍵，在民進黨政府為了贏得政權，一再操作「抗中保台」，讓兩岸瀕臨戰爭邊緣，甚至被認為已經進入「準戰爭狀態」。除此之外，民進黨更是「親美媚日」，希望把台海有事，變成實質的日本有事、美日同盟有事，就是要把美日拉進台海的衝突中。民進黨更是不時大量對美軍購，美其名是為了保障台灣安全，其實是要把台灣變成一個刺蝟，讓共軍不敢對台造次。

從以上的操作可知，民進黨要的不是和平，而是要確保在台海戰時，有能力抵抗共軍入侵。既然民進黨不要和平，又說台烏情勢不同，不要「以訛傳訛」，這個「訛」是誰造成的，民進黨難道不需要反省自己，只要反省人民嗎？

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