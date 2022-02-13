烏克蘭局勢越發嚴峻之時，俄羅斯米格-31攔截機攜帶「匕首」極音速飛彈，進駐台灣很不熟悉的加里寧格勒。

如果俄羅斯真的要攻打烏克蘭，可以從四個方向進入：白俄羅斯、俄烏邊境、烏東地區及黑海。如今把米格-31派到加里寧格勒又是什麼意思？

二戰之前的加里寧格勒叫做東普魯士，東北面和立陶宛接壤，南面與波蘭為鄰，西面瀕臨波羅的海，德國戰敗後，變成了蘇聯的加里寧格勒。

冷戰結束後，東歐國家紛紛脫離蘇聯，加里寧格勒成為俄羅斯孤懸在外，最小、且不與本土接壤的一個州。立陶宛和波蘭都禁止俄國軍機和民航機經過，必須取道波羅的海，從地面路過更不可能，只能海運。

加里寧格勒距離俄烏邊境有300多公里，不會是俄烏衝突的關鍵地區，最多就是起了牽制波蘭的功能。如今米格-31攜帶匕首極音速飛彈飛抵加里寧格勒，具有雙重意義：

第一，加里寧格勒是頂住北約之戟。部署在加里寧格勒的俄羅斯軍隊，包括了「伊斯坎德爾-M」戰術飛彈、S-400防空飛彈以及蘇-24等一系列武器裝備，在平時可以監控北約在附近的軍事動向，戰時則可直接打擊北約。

第二，正當立陶宛和台灣外交關係不斷升溫、中國開始制裁立陶宛之際，所能動用的手段不外是經濟與外交制裁，解放軍構不著立陶宛。而今米格-31出現在加里寧格勒，頗有從立陶宛背後插刀的意義，明擺著不就是敲打立陶宛為中國出氣？也許立陶宛應該想清楚，是否值得同時得罪中俄兩國？

如果俄國為中國敲打立陶宛的邏輯講得通，未來中國幫俄國穩住遠東局勢，甚至於在遠東幫俄國處理事情，例如日本，那麼中俄兩國聯盟化的藍圖就清楚的浮現了。

一旦俄國遠東地區的局勢受到中國的庇蔭，接著俄羅斯把駐防在遠東地區的部隊調到俄烏邊境，這才是北約應該緊張的時候。在此之前，我們不妨好整以暇的觀看美國如何鼓動一場遠離美國本土戰爭的大戲！

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