烏克蘭戰雲密佈，蔡英文政府仍不忘狂刷存在感，企圖塑造積極因應變局的形象，但總是避重就輕，民生問題的「蛋蛋危機」，從春節前就開始燃燒，迄今仍無法改善，遑論俄羅斯一旦入侵烏克蘭對全球股匯市、石油、原物料價格造成的衝擊。

更令人費解的是，總統府11日以「台海情勢與烏克蘭局勢本質不同」為由指出，已發現有相當錯假訊息，運用烏克蘭情勢影響台灣社會民心士氣，並請各界注意政府所提供的「正確訊息」，但又隱晦不提所謂的「錯假訊息」為何，只是製造更多的疑慮、恐慌，達到掌控話語權的目的。

自從烏克蘭形勢丕變，所有國際主流媒體如《華爾街日報》、《彭博社》、《BBC》、《日經新聞》、新加坡《海峽時報》等紛紛聚焦探討其對台海安全的影響，充分顯示台灣民眾的關切是「正當、合理的」，以及台灣人民有高水準的「媒體識讀力」，無須政府越俎代庖，決定正確訊息。

蔡英文總統上個月28日召開國安高層會議，做出三項指示：持續密切關注烏克蘭情勢，確保國家安全與台海及區域和平穩定、落實防疫工作，呼籲「戒慎而不恐慌」、落實民生物資物價穩定措施，維護總體經濟穩定。

總統府11日又做出5點說明，在這2週期間，除了口號式的宣導之外，政府有何具體作為？台海安全情勢穩定、「維持民生物資、物價的穩定」都是老百姓最關心的事務，請政府提供正確訊息。

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