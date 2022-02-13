「不用再分內外了！爸爸的爸媽、媽媽的爸媽，都是阿公阿嬤、祖父祖母了！」獨派立委王婉諭聲稱，教育部線上國語辭典本來「有性別歧視的問題」，直到近日終於有了改善。

正如蔡政府的一貫作風：拿不出任何具體行動，只能在改名、正名上下功夫，這就是標準的「精神勝利法」！不能實現台灣獨立，就自稱是「台灣」而不是中華民國；不能做到兩性平等，就把外公外婆改名為祖父祖母，沒有了內外之別，台灣從此就沒有了性別歧視？實在太方便了！

的確，不信將這首兩岸傳唱多年的「外婆的澎湖灣」改名為「祖母的澎湖灣」試試看，根本整個嚴重走味！或者把那首「回娘家」裡面那句「外婆一見娃娃總是笑哈哈」改稱「祖母」，還能讓背娃娃回娘家的小媽媽，唱得泫然欲泣？

回想小時候，要到外婆家前晚都興奮得睡不著，為什麼？不就是因為外婆是母親的母親，傳承了兩代的母愛，那種掏心掏肺、無私的愛，絕對是無人可以取代的！

不知綠營這些政治人物，是否真的認為把外婆改名為祖母，就能完成「去中」的把戲？幾千年的中華文化，真的可以靠一紙行政命令就徹底埋進土裡？

沒錯，美國人不分內外，每次提到「祖母」（grandma）如何如何，都得再加問一句：Which side (哪一邊的祖母）；為了怕麻煩，孫子們乾脆直呼祖父母、外公外婆的名字。很多老華僑被這些在美國出生的孫子們，直呼其英文名諱，心中滿不是滋味，但是又不能說什麼。畢竟美國短短三百多年的文化中，本來就不講究什麼「敬老尊賢」。

其實蔡政府的另一個陽謀，在我看來，是在為「同婚」這檔子事暗渡陳倉。試想，兩個同性戀人生了或養了兒女，如何稱呼他們的「父母」與「父母的父母」？還能分出內外來嗎？當然就整個大鍋炒，通稱祖父母啦！乾脆以後直呼其名，向美國看齊，不就能跟中華文化說再見了？

昨天「內子」告訴我，以後你不是我的「外子」了，以後不能再分有性別歧視的「內外子」了。我說：好的，咱們以後都是「孫子」！

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