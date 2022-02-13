農曆年前，立法院的修憲議題攻防沸沸揚揚，但後來雷聲大雨點小，只有降低投票年齡一項送出修憲委員會。過年後立法院重新開議，最快2月底修憲案將送院會表決。其實，已有憲法學者提過，降低門檻無須經由修憲，若修憲未過更有害於降低門檻。更進一步說，用一條不須要修憲的修憲案，或是複決不過的修憲案，作為行憲紀念75周年的獻禮，實在有負於中華民國憲法深厚的歷史和當代意義。

中華民國成立後，一直沒有穩定的根本大法。國父孫中山生前疾呼召開國民會議，重新制定憲法。為實現國父遺願，國民政府本訂於民國25年11月12日召開制憲國民代表大會，為此立法院於當年5月通過憲法草案，是為「五五憲草」。但因國代選舉過程不順利，延到隔年召開，隔年抗戰爆發，制憲工作只能延宕。抗戰勝利後受到國共談判影響，一是中共要求先改組政府再選舉國代，後又因國府希望等候中共提交國代名單，如此再順延三次。直到民國35年11月12日終於召開制憲國大（包含18位台灣省國代），並於12月25日三讀通過中華民國憲法，36年12月25日施行，到今年12月整整75周年。

若說這部憲法是意外的產物，絕不為過。制憲國大召開前，國民政府曾邀集共產黨、民主同盟、青年黨代表召開政治協商會議，除商議政府組織、軍隊整編外，也制定憲法草案。雖然國民黨偏好五五憲草，由國大掌握組織政府權力，且總統掌握大權，但中共和民主同盟偏好由人民行使組織政府權力，且對總統權力盡可能限制。為求實現團結，國民黨對中共和民主同盟的要求多數接受，並委請共產黨也同意的人選—民主同盟張君勱負責起草，避免落入國民黨一黨之私。

後來，雖因國共談判破裂，中共和民主同盟缺席制憲國大，但張君勱退出民盟，另立民社黨參加制憲國大。進入制憲國大，沒有中共和民主同盟，回到五五憲草的聲浪更大。由於民社黨的堅持，以及當時國府主席蔣中正和立法院長孫科的鼎力支持，政協草案得以保全，與國共皆無淵源的張君勱也成為中華民國憲法之父。可以說，為團結國人以創造和平，國民黨在制憲過程盡可能尋求最大共識。雖然當時未能立即實現和平，卻留下一部具有內閣制架構和濃厚進步色彩的憲法，為40年後的民主化工程預備道路。

自開啟民主轉型以來，中華民國憲法不但繼續擔當民主自由的象徵，更成為台海和平的守護者。首先，中華民國是台澎金馬2350萬人的最大公約數，無論是蔡英文的就職演說，還是國民黨的兩岸政策，都強調依據中華民國憲法。同時，民國36年頒布的中華民國憲法，以及民國80年頒布的憲法增修條文，既是過去政府主張「一個中國就是中華民國」的基礎，也是1992年兩岸兩會談判時我方表述內容的依據，一個中國和九二共識正是大陸多次聲明兩岸互動的政治基礎。

更進一步說，在陳水扁和蔡英文兩位總統任內，民進黨政府如何處理中華民國憲法都是美國看待兩岸現狀的指標，而中華民國憲政體制在台澎金馬開展的民主自由經驗，更為國際社會所稱許。我們可以自豪地說，中華民國憲法具有同時滿足美國、中國大陸和台灣三方的條件，是維持大三角和小三角均衡的關鍵。

憲法本為保障少數，而非將多數決推到極致。虛己容異以求團結革新，不但是憲法時刻應該有的態度，還能在維持制衡中創造進步的制度，這是中華民國憲法制憲者留下的美好典範。很遺憾，每次執政都要修憲的民進黨至今都沒學好這門功課。我們希望大陸方面正視中華民國憲法在兩岸關係不可替代的地位，這是兩岸從相互尊重走向攜手合作的起點。但更根本之道，則是民進黨放下用「去中」定義「台灣」的執著，珍惜中華民國憲法中並存的「中國性」和「台灣性」， 善加運用憲法在主權和治權之間的模糊空間，讓中華民國憲法不但能維持現狀，還能開創未來。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）

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