最近開幕的北京冬奧會上，服裝莫名其妙地搶到最大戲份，成為主角。中華台北競速滑冰選手黃郁婷因身著中國大陸隊服而持續遭到網路霸淩，風波延燒不斷。而此時台灣官方卻出人意料地低調冷處理，事後黃郁婷在臉書發文表示「感謝潘文忠來電轉達蔡英文以及蘇貞昌的關懷之意」。此外，黃郁婷也沒有被剝奪擔任北京冬奧會開幕式中華台北代表團入場旗手的資格，《聯合早報》引述學者指出，這「說明台灣政府有意緩和兩岸關係」。

然而，民間批評聲浪依舊不絕於耳，甚至有質疑稱這是黃郁婷的精明盤算。考慮到黃郁婷過去力挺蔡英文的立場，這個精明盤算也無法排除綠營與黃郁婷唱雙簧的可能。黃郁婷的爭議行為與言論，點燃民間輿論怒火，再由官方出面緩頰，帶出風向，提醒敲打炸鍋的網民們適可而止？畢竟，一如很多學者分析，兩岸關係已經處於「準戰爭邊緣」，再不拉回來一些，恐怕兵戎相見也不符合綠營利益，畢竟一年一千多億美金的貿易順差還是要賺的。台灣官方有意藉此緩和兩岸關係，估計輿論也很快會急轉彎。

而大陸與韓國的「韓服」之爭則顯得很無厘頭。在冬奧會開幕式上，一位身著朝鮮族傳統服飾的中國大陸東北朝鮮族（以下簡稱朝鮮族）女性代表傳遞五星紅旗，讓韓國輿論卻從民間到政界通通炸了鍋。韓國網友火冒三丈，就連參與今年總統大選的朝野候選人難得立場一致地表示要捍衛韓服與韓國文化。

這一事件，不僅表現出中韓兩國在某些歷史文化問題上的長期齟齬，以及冬奧賽場上的瑜亮情結，更體現出韓國人對於朝鮮族的複雜感情。朝鮮族本與韓國人同文同種，在韓國享受「海外同胞」身分帶來的工作與移民等方面的便利與權益。然而，自詡單一民族國家的並引以為豪的韓國人對於朝鮮族始終有排斥心理，朝鮮族在韓國受到歧視的情況更是屢見不鮮。加上媒體與電視劇的渲染，部分韓國人對於在韓朝鮮族有黑幫的刻板印象，甚至認為首爾朝鮮族聚居區是槍林彈雨的法外之地。以至於在韓朝鮮族吐槽韓國人，需要選票，吸引朝鮮族優秀人才移民時就說朝鮮族是「海外同胞」，遇到朝鮮族負面新聞時就說朝鮮族是「外國人」。

與民間輿論不同的是韓國官方試圖冷卻淡化的態度。根據韓聯社報導，韓國文化體育觀光部長官黃熙5日就2022北京冬奧會開幕式涉韓服爭議表示，「中方此舉意在表明朝鮮族是中國的少數民族，但這可能引發韓中兩國之間誤解和誤會，令人惋惜。目前不考慮向中方就此正式抗議，但有必要向中方人士提及兩國之間可能會產生誤解的部分及有關國內輿論。」選舉在即，總統候選人強硬表態，實屬正常，而韓國政府適時冷卻也是明智之舉。歷屆冬奧會都是中韓民間輿論劍拔弩張的特別時刻，官方實在沒有必要火上澆油。此外，此事歸根結柢也不是大事，沒有人要「偷」韓服，朝鮮族不穿本民族的服裝穿什麼？美國華僑在美國穿唐裝漢服，我們恐怕不會指責他們「偷」了中國文化。此外，也沒見俄羅斯，哈薩克等國指責中國俄羅斯族、哈薩克族身穿傳統服裝。

台灣與韓國的冬奧服裝爭議，讓不說話的衣服建構出了語言。兩岸與中韓之間的民間敵意，冰凍三尺非一日之寒，也如爆竹一點就燃。黃郁婷的衣服，台灣官方一反常態的反應，加上她的背景，讓兩岸有緩解跡象，這是偶然還是計劃中？而朝鮮族的那件衣服，則讓表面看起來還算和諧的中韓關係差點翻船。不管怎樣，台韓官方都不想火上澆油，令本已冰凍的民間關係雪上加霜，畢竟中國大陸是最大貿易夥伴，誰也不想伸手打別人送錢的手。

（作者為國立政治大學國家發展研究所博士生）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※