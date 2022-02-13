農曆壬寅年大年初四，中國傳統的歲首立春日，北京迎來萬邦來賀，傳遞世界團結、友善、和平的冬奧會正式開幕。而就在開幕式前，中俄元首先進行了高峰會談，並且發布了聯合聲明，不僅表達了兩國對人類文明的共同價值，更標誌著世界格局將由此進入新時代。

眾所周知，自從二戰結束以來，美國憑藉得天獨厚的地理優勢及歷史機遇，一躍成為繼英國後西方的新霸主。很長一段時間，唯一能在軍事、科技、意識形態上與美國匹敵的國家，世上僅有蘇聯而已。因此，在國際咸稱「冷戰」的年代，世界格局乃是美蘇對峙的兩極體系。然而，在冷戰結束後，美國進而變身世界超強，國際體系再從兩極變成單極壟斷，美國狂妄自大的本性也愈加不受制衡，走上西方進步學者所稱「新軍國主義」的道路。

事實上，早從二戰結束之初，美國便積極將全球資源納歸己有，無視聯合國不干預內政、尊重各國不同制度的精神，強推美國價值為「普世價值」。然而，若細觀美國推銷這套「普世價值」的手法，則美其名為「民主自由」，實則無處不是使用船堅炮利，本質就是帝國主義侵略弱小的那一套。中國大陸和蘇聯原本同屬社會主義陣營，也都飽受美國聯合西方世界圍堵，但後來彼此交惡，正好給了美國空子，藉機分化聯中制俄，為蘇聯的垮台拉開序幕，也註定了退守台灣的國民黨走向衰亡的命運。

曾經的種種往事，相信都為如今的中俄雙方留下深刻的啟示。美國獨霸世界後，仍不放棄挑動伊斯蘭世界的紛亂為己牟利，終於在本世紀之初自食其果，其本土第一次遭受嚴重恐怖攻擊。但美國並未因此幡然悔悟，反而又在中東製造阿富汗、伊拉克、敘利亞等一系列戰爭，留下令全世界頭疼的大爛攤。中俄兩國雖因體質較強，使美國難以輕易侵略，但自歐巴馬後期制定「亞太再平衡」政策後，亦開始受美國主導的顏色革命所擾，舉凡烏克蘭、香港、台灣的亂局皆源自於此。

中俄有感美國日益瘋狂的威脅，自然更加團結在一起，從而除了維護自身的安全，也為世界免於同歸於盡做出關鍵的合作。回顧過去10年，美國本還維持其西方「自由世界」領袖的形象，但隨著對外軍費日增，內部資本主義泡沫，自私自利的本質已不再有理想的外衣掩飾，最後便出現川普這樣的狂人上台。如日本、歐盟等美國傳統盟友，紛紛期待拜登上台能改變以鄰為壑的川普作風，但1年過去，拜登雖也親自走訪歐洲，並與日本有高峰會談，卻始終只想著如何合縱連橫圍堵中俄，未能給予盟友具體的幫助，這也使得這些盟友不再對美國孤注一擲，美國單極體系已然動搖。

以近期案例而言，美國從阿富汗戰場倉皇撤軍，很多人便預言下一步將是台灣「變天」。川普退出TPP後，日本撐起CPTPP，但後續美國意欲何為，拜登也態度曖昧。中美貿易戰持續，美國參議員聯名要求撤銷對華懲罰性關稅，原因是美國企業、消費者付出龐大代價，但拜登仍在猶豫。如今箭在弦上的烏克蘭危機，也是由美國點燃，卻又無力解決，最後竟是放話要以關閉北溪管線脅迫俄國，害得德國可能先遭殃，也難怪另一歐盟成員法國早就尋求自己和俄國談判，省得被美國出賣。

當中俄聯手宣示反對美國壟斷，世界格局不應再是拉幫結派、弱肉強食的霸權秩序，連美國參謀首長聯席會議主席密利都承認，未來將是中、俄、美三極共治的世界。可笑的是，台灣仍沉迷在老掉牙的「新冷戰」幻想，自認能靠美國對抗大陸，甚至主動請纓成為所謂「自由世界」圍堵中俄的橋頭堡。更精確地說，掌握政權的民進黨高層絕對曉得，美國當然不可靠，但他們也只能這樣「演」下去，以保接下來的選舉獲勝；至於人民因此產生無可救藥的「自大」，將來也只能由子孫承擔了！

（作者為新黨前主席）