知名財經媒體《日本經濟新聞》日前開發了一款付費APP，提供求職面試、商業洽談、職場生涯人際等「互動對話」情境時，不同專業領域所需要的各種「金句、話題、諺語、格言、名人」的經典引述。這款媒體APP，可能是傳統媒體挖空心思、想找出新的獲利模式之中最新、最獨特、有意思的一款！

全世界的紙媒包括報紙與雜誌，幾乎都曾經試圖以自身的「資料庫」採取會員制收費方式，謀求一種「經典價值」的訂閱可能，但這個模式最終都只是杯水車薪。

日本果然是非常擅長處理運用資料庫的國度！終於找出一個直白、有用、輕巧、準確的媒體積累優勢，橫跨古典到最新的蒐集與更新，最終回到了一個媒體所能獨家給予的，所謂「吊書袋、露肌肉」的炫耀實用的人性需求掌握。

傳統媒體慘澹經營，全世界皆然。網路社群襲擊且奪取了「廣告預算」的江山，這20多年來徹底豬羊變色，無論提早轉型與否，都擋不住整個傳媒環境「國土崩解」的事實。時事新聞依然如江海滔滔，日夜碎浪轉眼即逝，但究竟什麼才是讀者大眾「今日看過／還想再看」？「願意付費／因為有用」的呢？

關於這兩大新聞內容的「再利用點」，幾乎讓媒體高層想破了頭至今亦不可知。於是眼下就只能任令新聞逐漸以「標題黨／點擊率」走向取勝，或者放任「網路廣告」越發囂張掠奪版面比例，新聞內容本身淪為版面小媳婦。如今每天手機上看新聞，彷彿打電動，必須不斷躲避廣告誤觸；閱讀體驗極差，卻又是媒體「命懸一線」的收入來源。

台灣紙媒無論《中國時報》、《聯合報》，雜誌無論《天下》、《遠見》、《商周》，原有的傳統媒體巨人都面臨收入模式萎縮的衝擊，校園學術界尚且提不出任何「經營轉型」的分析建議，更遑論媒體界本身「訴苦無用、改革無人」的困窘事實難以改善。特別是基層第一線的「記者」，同樣也飽受「網紅達人、社群領袖」的競爭壓力，媒體工作價值的含金量不斷流失，第四權稀釋旁落，媒體內部也緊縮對於深度報導的投資，形成惡性循環。

前兩年因為新冠疫情影響，全球大眾「封城在家」，對於疫情信息的渴切需求，讓傳統媒體重新彰顯其「權威地位」！國際上即使年輕世代也都養成「先看傳媒、再看社群」，或者「社群看到、傳媒確認」的習慣，以求疫情信息來源「正確性的驗證」。許多歐美及日本媒體都嗅到了這個變化，展開內部新一波的改革研發，不少積存的好點子終於得以重見天日！

台灣各家媒體在《蘋果日報》多次的轉型實驗失敗之後，不免都有「蘋果被蛇咬、共同怕草繩」的忌憚了。台灣僅有兩千多萬人口，網路溢出國際也僅有少數僑胞點擊收看，再加上電視「新聞頻道」全球密度最高，文字媒體與影音媒體「同食市場」的競爭程度早已扭曲變形，雙方並且還得一起同受網路社群媒體的外部啃蝕。

NCC內部是由各路食古不化、無視市場的蛋頭傳播學者所構成，如今只剩舔政治派系的走狗價值，無從指望其為台灣「變形變態」的媒體環境有所指引導航。2022年虎年對於媒體，看似又將是「虎落平陽」的一年！

預料將有更多新媒體甚至傳統媒體為了「政府標案預算」，繼續奮勇投身綠營囊中物，年底地方大選的藍綠舞台偏斜，輿論盡皆舔狗代吠，終將不復再見媒體「客觀公正、專業深入」的青絲華年。

（作者為資深媒體人）