拜登政府首份區域戰略報告《美國印太戰略》11日正式出爐，針對中國大陸的意味不言自明。但若將這份報告與本月初美國眾議院通過的《2022美國競爭法案》相比，印太報告在台海議題的表述可以稱得上「偏鴿」，不僅與民進黨和獨派期待方向有所落差，甚至還隱藏著「一國兩制台灣方案」的密碼。

這份印太戰略報告篇幅簡潔，本身較無新意，更像是對過去1年來拜登政府印太論述的總結。不可否認的是，作為一個在川普任內提出的概念，拜登政府不僅沿用了「自由開放的印太地區」這一表述，也在政治、軍事層面繼承了前任對中國大陸的遏制理念。不過，該報告在提及台灣議題時，用詞相當謹慎，具體而言，包含以下三項要旨：

第一，報告重申基於《台灣關係法》、美中三公報和「對台六項保證」的「一中政策」，也就是延續去年「拜習會」上美方「不鼓勵台灣獨立」的既定立場。儘管外界咸認為近年來美方「一中政策」與大陸「一中原則」的涵義已漸行漸遠，但美方「一中政策」的本質仍是將台灣視為非國家的政治實體，不存在承認中華民國的問題。上述承諾決定了美台關係提升的天花板依然堅固，「美台建交」至少在可預見的未來仍不可能，獨派今後有意推動的任何涉及憲政體制的行動，在美方關切和壓力下也會寸步難行。

第二，該報告對美國在外交、軍事等敏感領域支持台灣的表態十分低調，民進黨政府強烈期待的台灣加入國際多邊組織的訴求並未得到回應。相比《2022美國競爭法案》明確支持台灣駐美代表處正名、協助台灣有意義參與WHA等國際組織，印太報告未提及對台灣參與國際事務的支持。

令人尷尬的是，蔡政府念茲在茲的CPTPP已不再是美方感興趣的經貿架構，取而代之的是報告提到「另起爐灶」建立「印太經濟架構」，但該架構至今還是空中樓閣。在軍事領域，該報告除了重申對台灣自衛能力的支持外，美方將擴大印太海巡合作，但該部分民間、非軍事色彩較濃，並不會對台灣國防或嚇阻共軍能力帶來本質的提升。

第三，該報告對兩岸關係及台灣未來前途的表述，居然和「一國兩制台灣方案」意思相近、相通。該報告將「確保台灣未來的地位能以和平方式決定，並符合台灣人民的意願和最佳利益」作為「支持台灣自我防衛能力」之目的。換言之，美方的台海政策中始終保留「台灣未來地位決定」的選項，也就是承認未來台海分治現狀存在「被改變」的可能性，美方關切的是「和平」與「符合台灣利益」兩個重點。

再來看中國大陸國家主席習近平2019年1月在《告台灣同胞書》40周年的講話，對台五點意見中每一點都由「和平統一」展開，並指「一國兩制」在台灣的具體實現形式「會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情」。對比習近平對「台灣方案」的「三個充分」，與美方《印太戰略》報告涉及如何決定台灣未來地位問題的表述，兩者之間是不是存在某種微妙的關聯？

（作者為智庫研究員）