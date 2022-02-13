台北市長柯文哲和內政部政務次長花敬群日前見面了。他們曾為社會住宅政策互嗆，此次為加速推動社宅進行對話。這場解凍會面可能是居住正義的春暖嗎？

柯文哲和花敬群都是學者出身，共同的特性是心直口快。兩人言詞交鋒難免，但為實現居住正義而鬥嘴，倒是好事。有議才要爭，有解才要議。人民的安全和幸福本來就應跨越一黨之私的藩籬。

房價高漲是當前社會最大的民怨，特別是亟待安身立命的青年族群更是滿腹苦水。台北市區房價經不當的投機炒作，新預售屋每坪已經看不到百萬元以下，全台都會區每坪動輒70、80萬也不稀奇。柯文哲和花敬群都有共同的壓力，必須拿出令人信服的解方及成績。

社會住宅和危老都更是兩人會談的主題，內政部提議用行政法和《刑法》強力打炒房，獲得近7成民意支持。但健全房地產市場、加大市場的供給也是正題。近年推動的都市更新和危老改建，普遍遭遇一樓占用公設和頂樓加蓋釘子戶的刻意阻撓；而蓋社會住宅，動輒幾萬戶，對地方政府的財政則是無法承受之重。

計畫和理想要用熱情和資本才能實現。內政部的社會住宅計畫是到2024年之前要蓋20萬戶，其中政府直接興建的有12萬戶，光是興建成本，每戶18坪，每坪20萬，就要高達4300多億元，這對中央或地方政府都是很難承受的年度預算。但若改由中央每年補貼地方政府租金差額的方式，內政部只要每年編列40～50億的預算，就可調整「短期不可行」的財政方案成為「長期可行」。而地方政府只要妥善經營社宅出租，償還興建債務也無問題。台北市政府今年推動的「居住正義2.4行動方案」，朝「可負擔住宅」方向前進，應是兩全其美的社宅興建方案。

在非常時期推動非常的方案，政府必須棒子和胡蘿蔔並行，加速危老都更亟需魄力。棒子是拆除違建，胡蘿蔔是放寬容積獎勵和提供融資、賦稅優惠，並對重點個案給予優先的行政協助。這些都得靠中央和地方同心協力。

民氣可用，高雄城中城大火驚醒危老住宅的安全意識；房價高漲激起高度民怨，都更改建成效不佳也讓釘子戶的問題浮現。面對當前房價亂象，民間建商不乏居住正義之士，市府應鼓勵這些優良建商投入都更危老和社宅興建，多元並進，加速實踐青年安居樂業之夢想。

兩年前新冠疫情初期曾造成房價波段下挫，那時，多少無殼蝸牛期待這是另一次SARS危機入市的機會，怎奈，股市榮景、台積電投資設廠大點火，通膨、低利率、缺工加上台商回流，又使房價一路往上飆。

柯文哲和花敬群對居住正義都懷有知識分子的熱情，在中央和地方政府的合作下，期待未來社會住宅能加速推動，讓台灣擁有真正的居住正義。

（作者為國家公益發展協進會理事長）