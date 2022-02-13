民眾黨11日宣布公職人員提名辦法增列酒駕特別條款，看似為連日來的提名風波畫下休止符，殊不知，後續政壇口水戰恐怕沒完沒了。

原本民眾黨提名人選中有兩位曾有酒駕肇事紀錄，在目前台灣社會「酒駕零容忍」氛圍中，自然引發惡評。黨主席柯文哲第一時間的回應是「當初提名辦法要申請良民證，但就是沒一條幾年前酒駕就不准提名」，再度惹毛輿論。柯文哲眼看眾怒難犯，於是公開要求兩位爭議人「自動」退出。最後，一人退選、一人退黨。

事情發展至此暫告一段落，不料民眾黨中央公告增列酒駕提名特別條款，包括：酒駕行為人低於酒測標準者、追溯酒駕行為年限、遭行政裁罰者（同乘者連坐罰），甚至連國外酒駕行為者都算在內，這後續爭議可不小。

立法院於1月24日三讀通過《刑法》第185條之3加重酒駕刑罰，附帶決議《道路交通管理處罰條例》配套修法，第35條第8款提高酒駕同乘者「連坐罰」金額。蔡總統宣示「酒駕零容忍」也不過是在現行法律加重刑期、罰鍰金額、寬列再犯期限、累犯公布姓名、照片，柯P酒駕禁提名的做法過猶不及，比起其他政黨，會不會太超過？

民進黨政務官像總統府發言人谷辣斯曾遭起底酒駕，黨產會主委林峯正酒駕也「好官我自為之」。2018年8月國民黨台北市議員參選人林冠勳因酒駕「疑似碰瓷事件」遭取消提名，事後林質疑遭人設局「假車禍」，這說明競選過程「爾虞我詐」防不勝防，就算事後還其清白，又有何公道可言？

酒駕是全民公敵，政黨用比法律更嚴苛、比政務官更高的道德標準來檢驗提名人也無可厚非，明文禁止就沒有灰色地帶。

柯P立下高標準，也將箭頭瞄準國、民兩大黨候選人，谷辣斯還有機會選花蓮縣長嗎？