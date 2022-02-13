大年初一原該歡天喜地，大陸男足意外兵敗越南，確定無緣今年卡達世界盃，球迷群情激憤，恨鐵不成鋼的心理大爆發。

足球在大陸地位特殊，受重視程度明顯高於其他球類運動。中國足協統計，自2004年仿效歐洲俱樂部制度創建中超聯賽後，年均投入資金為日本聯賽的3倍、韓國聯賽的10倍。若從薪資結構來看，中超球員平均年薪約為大陸國內居民平均收入的160倍，相較日本及韓國聯賽，同樣高達5.8倍及11.7倍。種種數據顯示，大陸在足球發展上，花錢完全不手軟，外界戲稱「金元足球」。

問題是，在耗費這麼龐大的資源與金錢後，近十多年來的成績不進反退，未能得到相對應的回報。難怪這次兵敗越南，大陸群眾會如此義憤填膺。原因究竟出在哪裡？關鍵點可能有二，一是以為用國家力量投入就能成功，卻忽略客觀環境的限制。舉國體制確實能辦大事，但不代表能辦成所有的事。二是速成心理作祟，只想快速看到成果，卻不重視過程與細節。大量引進外部技術與人才，但沒時間讓其內化並扎根，成效難以彰顯。

舉國體制一再受挫

如同大陸男足，大陸為突破美國科技制裁與封鎖，打著舉國體制旗號投入半導體產業的發展。從2014年成立國家積體電路產業基金（俗稱大基金），專門扶持本土半導體產業鏈開始，整體投入規模已遠超過3000億人民幣。範圍則是從上游到下游，如晶片設計、製造、封裝測試、材料、設備與零組件等，幾乎無所不包。更不用說，為達成2025年晶片自給率70%的目標，近來更是大力透過減稅及補貼措施，吸引國內民企與海外半導體大廠積極投入與參與。

根據波士頓諮詢公司（BCG）調查，在大陸設立半導體廠房及營運的成本，大約只有美國的63%，關鍵就在於補貼。因此，大陸半導體公司快速冒出，光是2020年，大陸就有2萬家以上的半導體公司成立，較2019年暴增近兩倍。上海科創板上市的半導體公司高達40家，總計募得資金超過1500億人民幣，投資狂熱可見一斑。

然而，就如同大陸男足，政府與民間投入龐大資源，但受限於客觀環境，進展卻相當緩慢。2020年大陸晶片自給率約16%，較2019年的15.7%，僅增加約0.3%，距官方設定的40%目標甚遠。倘若再扣掉如台積電、三星及聯電等在大陸設廠生產的外國企業產能，這個數字更將進一步下滑到6%。這意味閉門造車是行不通的，更不能有速成心裡。

換言之，借助東風、開放市場與合作是必要之舉。尤其是面對美國制衡的龐大壓力，這個舉動，更為重要。過去日本在DRAM發展上，為趕超美國，也是採取「集中力量辦大事」的做法，由國家帶頭整合日立、三菱及東芝等大廠，成功搶下8成以上的國際DRAM市場。但之後同樣面對美國的制裁壓力，卻仍堅持本位主義，未考慮結合外部力量，最終結果就是讓出整個DRAM江山。日前日本經產省「半導體、數位產業戰略檢討會議」召集人東哲郎受訪時就表示，日本DRAM產業由盛到衰，無法拋開以日本為中心的思考邏輯，無疑是失敗主因。

須開放市場與合作

半導體自給自足，國家力量固然重要，但正確的發展心態與客觀環境評估（如市場開放與合作），更為關鍵。最近大陸傳出將由商務部主導，成立「跨境半導體工作委員會」，結合大陸境內公司與英特爾、超微及英飛凌等國際半導體大廠，共同合作開發半導體製程、材料及設備，是一個正確的方向。俗語有云，不只要做對事，也要把事做對。這或許也是大陸在漫長的半導體發展歷程上，最須引以為戒的。