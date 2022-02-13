英國經濟學人智庫（EIU）日前公布《2021年民主指數》排名，台灣在167個國家和地區中名列第8，位居亞洲首位，領先日、韓、澳等國，也比2020年進步了3名；飽受在野黨批評「不民主」的蔡政府雀躍不已。民進黨執政近6年，台灣民主明顯倒退，排名反而提前，經濟學人智庫在搞什麼名堂？

台灣民主進步只是假象

若台灣民主確有進步的話，大家當然都臉上有光，也該向落實民主有功的蔡政府祝賀才對。排名既然和諸多國人的感受不同，就值得深入了解，到底是在野的批評對政府不公平呢，還是外國對台灣的民主實況缺乏深入了解，導致錯誤認知而產生「假象」？

經濟學人智庫從2006年開始，以5種大項目評估全球國家和地區的民主程度：選舉過程和多元性、公民自由度、政府運作、政治參與、政治文化，稱之為「民主指數」（Democratic Index）。項目得分基本上是由專家評估，少數採自民調結果，由5個分項的得分加總後得到總分，再加以排名。事實上，台灣今年的排名雖然出色，但也沒有明顯的進步，因得分和2020年相差不多，僅從8.94提高為8.99分，在滿分為10分下，只提升了誤差範圍內的0.05分。

但幾個原來表現優異的民主國家（荷蘭、加拿大、澳洲），因疫情反覆封城，導致「公民自由度」下降、總分低於台灣，才造成台灣排名上升。若拿這結果去詢問政治專家，大概沒幾人會相信台灣民主程度已超越這些國家的。這是因為這排名將五個大項的重要性（權數）等量齊觀，在疫情下放大了「公民自由度」的重要，使台灣因疫情受控制、無封城，總得分和排名拉高幅度超乎想像，也才被大家質疑。

事實上，這種「權數」設計不良產生的問題，在2020年疫情爆發時就已發生，所以台灣在前年名次大躍進的狀況更甚於去年，因無封城一口氣「進步」20名，超越諸多老牌民主國家，其實已顯示這套評估方法的問題，但經濟學人卻沒有修改評估機制，讓台灣排名在2021年進一步超越荷、加、澳3國，其實是很怪異的事；可能是對拉攏台灣加入西方「反中陣營」有所助益──「政治正確」就不去苛責評估機制的偏頗了。

在5個評估民主程度項目中，真正的民主核心項目「政治參與」和「政治文化」得分，台灣分別得到7.78和8.13分，顯著低於綜合得分（8.99分），也明顯遜於上述諸國的對應得分，就可以了解為何我們感受到的民主程度明顯低於這項排名的原因了。

選舉威權體制手法細緻

事實上，民進黨執政近6年來，總統權力凌駕行政和立法權，行政院早已成為民進黨國政執行部，立法院也淪為行政院立法局，司法重要職務安插黨國親信，再透過司法行政權控制檢察與審判權，至於監察權、考試權早已成為象徵性的存在，台灣實施的不是「民主自由」而是「選舉威權體制」。

民進黨政府通過「國安五法」限制人民在兩岸交流的自由；濫用《社會秩序維護法》以警察騷擾和恐懼氛圍箝制言論自由；利用國家資源設置網軍、收買媒體操控輿論風向。選舉時利用行政權或檢調掌握競選對手的「醜聞」、「特權」相關資訊，再透過側翼媒體窮追猛打，再不然就汙衊對手接受對岸資助，抹紅競爭對手，事後卻證明都屬捏造。近來網路搜尋資訊出現在首頁的幾乎都是立場明顯傾向執政黨或政府的資訊。林林總總手法細膩的微妙發展，無不是利用國家資源不公平打擊競爭政黨或對手的作為，明明白白是民主倒退；但手法新穎細緻，無法顯現在經濟學人智庫的評估之中。

在野黨的國際事務部門似乎沒什麼作為，以致國外的台灣事務專家不了解台灣民主倒退的實況，以為台灣是民主的典範；殊不知除了沒有防疫封城、減少「公民自由度」外，台灣民主在蔡政府塑造選舉威權體制下已大幅倒退。

這其實是國人應該警惕，在野黨必須加油，蔡政府和執政黨必須反躬自省從政初衷的關鍵時刻，國人毫無理由興奮自嗨。