智勝，44歲，黑龍江省某鄉村

我的家鄉在東北松花江邊的一個小縣城，雖然平原遼闊、土地富饒，但作為「靠天吃飯」的農民，辛辛苦苦忙了一年耕種的結果，也只能滿足一家人的溫飽。

隨著孩子長大上學，家裡的花銷也越來越多，我開始琢磨種地之外掙錢的辦法，甚至還嘗試過南下外出打工，妻子和父母留在家裡種田。而父母的年紀越來越大，下地種田對於他們成了負擔，為此我不得不放棄外出務工返鄉照顧父母。

事情在2018年有了轉機，有之前外出務工結識的工友，機緣巧合下告訴我他同鄉大鵝養殖致富的經歷，想到正在讀高中快要上大學的孩子，我有些心動。回家後跟妻子仔細商量思考後，結合我們當地適宜的養殖環境，我們也決定嘗試大鵝養殖。

雖然之前家裡也會養一些雞鴨鵝等家禽，但是大規模養殖面臨的成本和風險呈指數型增長。為此，我還特意去了工友同鄉家裡去「取經學習」，瞭解到了大鵝養殖的注意事項和方法以及如何尋找銷路等。回家後，還跟我們當地畜牧站的工作人員去請教學習。

在盡可能做了充分準備後，我和妻子拿出了大部分存款作為本金，還將自家的農田租了出去，全身心投入大鵝養殖。

因為我們當地處於松花江流域，而且我們家有一塊田地就靠近江邊，以往耕種時還要擔心夏季雨水多江面上漲導致莊家被淹。規模化養鵝後，我和妻子直接將養殖基地設置在了這裡，讓鵝「享受」江邊吃草抓魚游泳的放養狀態，我們還在江邊的地裡蓋了一個小茅屋，夏天時我就住在這裡每天放鵝。

在我和妻子的精心照料下，這些大鵝基本活蹦亂跳地度過了「成熟期」，並於年底為我們一家帶來了不錯的收入。第二年我們加大投入，購入10000只「鵝苗」，打算繼續保持在大鵝養殖的「領先地位」。雖然擴大規模後我們更累了，但事實也一如我們所期盼的，自家的大鵝養殖發展得越來越好，收入也在不斷提高，當年我們賺了十幾萬元，遠遠超出了我曾經種地或外出務工的收入。

如今，我們家的大鵝養殖也不再是「單打獨鬥」了，隨著鄉村振興政策的展開，我們當地政府開始扶持適合本地發展的副業及一些盈利項目幫助農民創收，其中就包括適宜本地發展的大鵝養殖。

我們當地不僅積極鼓勵農戶養殖大鵝，還開了大鵝加工廠等幫助我們這些養殖戶打開銷路，甚至還請了專業的團隊來我們這取景拍攝了一部《鐵鍋燉大鵝》的電影，用以擴大宣傳，相信未來在政策的助力下，我們當地的大鵝養殖會越來越規模化產業化，鄉村振興的路也會越走越寬廣。

（閆俊文、孔月昕、曹楊、張琳、謝中秀、鄧雙琳/燃財經工作室）

（《在農村，有北上廣年輕人想不到的致富密碼》系列四）

（本文來源：「燃次元」公眾號）