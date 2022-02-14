2007年9月28日上午，我打從上海虹口區大柏樹路輕軌站上車。進入車廂，座無虛席，就隨便找個頭頂上方備有抓環的位置站立。此時座位上的乘客大多是年輕人，幾乎都在低頭看手機,大概沒有注意到我這個頭髮斑白的長者。但沒隔多久，我左前方第三個座位的一個衣著樸實的青年站起來，示意要把他的座位讓給我。我走過去說：「謝謝您，我雖年紀大了些，不過還能站，您請繼續坐。」但他堅持讓坐。我見他態度誠懇，不宜辜負他一片好心，便欣然坐下。

車行進中，得知他是從唐山來上海辦事的。我說：「您人真好。現在年輕人，中外都一樣，肯仿效孔融讓梨精神,讓座給老弱婦孺的，已不多見。您該受表揚。」他說：「哪兒的話，我這是應該的。您知道，上世紀七十年代，我市遭到百年不遇的特大地震，全城毀於一旦。幸虧全國百姓和各級黨政機關懷抱人饑己饑，人溺己溺的惻隱之心，踴躍捐輸，才使我市得以迅速重建。我市領導一再教導我們要時刻心存感恩，一有機會就須湧泉以報。我給您讓座，算得了什麼！連涓滴都談不上，慚愧。」我聽罷，沉思良久。大陸上世紀六、七十年代雖有文化大革命的十年浩劫，神州大地到處高舉批孔大纛，但中華文化的仁愛思想、民胞物與的偉大情懷以及知恩圖報的民族基因並沒有因此式微。

車抵中山站，我得下車，便向他道別、致謝，把座位還給他。他提醒我，他已經給了我聯繫的電話，如有機會去唐山，務必通知他，好讓他招待我這個遠方的台胞。（趙福粦/退休律師）

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