我一生感謝神，給我太多的美好，其中很重要的一項，就是能受人信賴，因為長官信賴，升遷很快；因為人民信賴，立委選舉第一高票當選，受人信賴，真是人生至高無上的喜樂。

獲人信賴，至感美好！

我一生曾獲不少獎項，獲獎當然高興，但其中我最感到安慰的是，著名的「讀者文摘」有次民意調查，各行各業最受信賴的人物，我是台灣最受信賴的政治人物第一名。民意調查，是對各階層各種行業的人為背景來調查。

能獲第一名，表示在各行各業，各年齡層的人，多數都肯定你是最受信賴的政治人物。感謝神，這是殊榮，一定要更努力，不負人民的信賴。

跳躍式升遷

我在公職生涯裡，曾由幾次跳躍式的升遷，由A跳過B，直接升到C位，曾經引起一些小騷動。有人認為姓王的比我低位，現在一下子變為長官了。但能獲拔擢，跳躍升遷，最重要的原因，就是你能獲得長官的信賴。在長官心中有「你辦事，我放心」的把握。

有次部長次長在討論一項困難的案子，究竟要交給誰辦？很煩心，最後決定交給王建煊辦，因為在他們心目中，姓王的經常不辱使命，最後我達成了，部次長都很高興。這是事後他們告訴我的，我當然深感安慰與榮幸。

我自己在當部長次長時，遇有難搞的案子，或要與難纏的立委打交道時，我也暗自盤算，想找到在我心目中的幹才，值得信賴的人去辦。所以在短暫的人生裡，贏得信賴實在是太重要的事了。

人民的信任無價

我在選立法委員時，有次在等紅綠燈地方，一位陌生的女士跟我說：他們全家都已辦好澳洲移民。這次你出來選立委，我們要觀望一下，如果你能高票當選，表示台灣還有公道及希望，我們就不一定移民澳洲了。

我在擔任財政部關務署署長時，剛拿到駕駛執照。有次我開車，幾位朋友在車上，我說我是新手，你們要小心點唷。有位鄰居太太在車上竟很認真的說：你做甚麼，我們都放心。

這兩件小事，已幾十年了，我還一直記得，因為我覺得很安慰，人民對你的行事為人很了解，有信賴感。

盼老有所終

世界上最可憐的人是老人，因為全世界78億人都會死亡，在死亡前幾年，尤其是無子獨居老人，病痛纏身，加上失智長者，他們的日子幾乎是生不如死。因此我們創辦的慈善基金會，想辦老人院來看顧他們，使他們老有所終。

但我們不稱老人院，老人院有負面形象，像是等死的地方。我們稱「天使居」，要本著耶穌基督的大愛來照顧他們，使他們快樂像天使。構想好，錢在那裡？有位愛心老太太來看我，要捐3億8千多萬元給我們基金會，我問她希望做甚麼用？他說信賴王先生，由你們決定怎麼用都可以。

你決定怎麼用都可以

我乃建議建天使居，並用她已逝先生的名字「鑫淼」命名。如今鑫淼天使居已快建好了。她因信賴我們，才一口氣捐了3.8億元，隨我們用，真是感謝。

鑫淼天使居很多老人想進來，但對於日後是否真能那麼好，有猶豫，尤其對我若離世後，如何持續很是擔心，不止一個人問我：王院長，你死了以後怎麼辦呢？我說我們是靠良好的制度，由有大愛的一群人在經營管理，你們盡可放心。

我很高興有這麼多人對我這麼信賴。大家請放心，我拚了命，也會將天使居建好並用大愛管理，不辜負大家對我們的信賴。

各位好朋友，獲人信賴的人生，真是好得無比的事，希望大家也能成為一個真正受人信賴的人。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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