筆者繼續討論「蔣經國放手民進黨組黨的陽謀」的相關話題。本次的主題將繼續討論民進黨組黨十年前1977年11月19日發生的「中壢事件」，本文引用事後《中國時報》的報導、相關蔣經國傳的回顧以及李煥的回憶。筆者希望下一期文章可以基本結束「中壢事件」的討論。

一、關於《中國時報》報導「中壢事件」的回顧

事實上，在民國66年（1977）11月19日中壢事件的次日11月20日，《中國時報》其實有所報導，只是範圍較小，在第三版中間右側刊出〈中壢選票糾紛 導致群眾滋事 涉嫌妨害選舉疑犯 已被檢方收押偵辦〉，其中說：

「中壢地區，昨（19）日因為選票糾紛，導致車輛房屋被焚事件，一人重傷，選票糾紛涉嫌人中壢國小校長范姜新林已被桃園地檢處收押訊問中。

昨日上午10時45分，設於中壢國小的213投票所，鍾順玉、郭塗菊前往投票，鍾順玉因年老眼花，所圈選之選票，溢出格外，該投票所監察主任，即該校校長范姜新林即趨前照顧。據證人林火煉、李奕彬指稱范姜新林以有紅色印泥之拇指捺於選票上，將該選票弄成廢票。

事情發生後，林火煉、李奕彬等人即於投票所外出聲抗議，附近民眾圍攏而至，對范姜新林有不利之威脅，雙方鬧至中壢警察分局。

下午1時許，若干不知姓名青年男子，湧至中壢國小，企圖圍毆范姜新林，因桃園縣警察局長王善旺、副局長宋國璋、桃園縣地檢處檢察官林鴻鳴等正巡視到該處了解選票糾紛，為恐發生意外事件，乃將范姜新林帶往中壢警察局保護並偵訊。但圍觀此糾紛事件的群眾，並未因此散去，至於下午5時許，造成警察局長王善旺之座車等車輛被翻轉、踐踏之不幸事件。

下午8時許，由於被翻覆之車輛漏油起火，火焰波及警察分局。除中壢發生選票糾紛外，桃園縣龍潭鄉於上午9時亦發生鄉長廖國文為暴徒毆傷事件。內壢自立新村所設兩個投票所，昨日傍晚開票結束後，選務人員將選票送往中壢市公所保存時，亦一度為群眾阻止。」

事實上，這篇報導已將基本之中壢事件大致勾勒，筆者之前查看當時報紙時，以為中壢事件發生後，各報均未報導，因此忽略。而此日之報導，有關林火煉、李奕彬指控范姜新林「作票」，和事後之調查與事實不符。此事顯示不論是報紙、歷史著作還是回憶錄，均可能報導不完全正確情形，更何況事件中當事人以及事件撰寫者本身（包括筆者）不能保證客觀。

此篇報導中，說到自立新村投票所，發生群眾阻止選務人員將選票送往中壢市公所情形，這件事相當重要，指出眷村外有不少本地居民不相信眷村票匭的真實性，也顯示出當年族群的問題已經相當大，除了村內外的生活方式與語言的差異，還牽涉到對於國民黨政權的保衛與抵制問題，整體不易妥善處理。

接著《聯合報》民國66年（1977）11月26日以獨家新聞方式報導11月19日發生的「中壢事件」，次日，11月27日，《中國時報》於第三版刊載「黨外當選人士談選舉－本報記者集體採訪」，如此說：

「非國民黨籍的社會人士，在今年的5項公職人員選舉中的當選率，是一項令人驚異的紀錄。站在民間報人的立場，秉持著對民主法治人權的執著信念，我們在欣見選舉順利完成之餘，並願本報諸無所偏私的道德良知，敦請這些無黨籍人士為次一可資紀念的里程碑，一抒他們的衷懷。」

頭條標題為〈民主政治邁一大步 選務工作井井有條 許信良昨接受本報訪問 指出中壢事件令人痛心〉，其中許信良認為這個事件的造成導因於「選舉本身的激烈，恰好在投票前一天發生了他的助選員7人被人打傷，次日卻有報紙反而說他的助選員打傷別人，群眾頗多不平。投票當天，又有各種關於選舉不公的傳說，皆造成群眾情緒的激動。」

許信良說：「當天下午，因為身體疲乏，乃於2時多離開中壢。當時他對這次選舉並沒有預料會當選，卻實在不放心群眾會因為他的落選而激動，儘管競選總部不斷以擴音器勸告群眾離去，保持冷靜。」

許信良稱讚這次選舉較以往成功，並建議：「國民黨地方黨工人員應當淡化得手之心，以避免選務人員產生任何『暗示』的感覺，使其完全秉公執行選務。」許信良強調至今他仍自許為國民黨員，社會在進步，國民黨也必須力求進步，他希望一個徹底檢討爾後的改進結果早日來臨！

為何許信良仍然需要「自許為國民黨員」？筆者認為可能他缺乏足夠的信心能夠做好桃園縣的治理，他之前沒有任何執政經驗，而在當時國民黨掌握國家資源的情況下，非國民黨縣市長如何做好地方自治？也確實是一個必須面對的問題。然而許信良在當選以後，以黨外領袖與台灣民主運動領導人自居，在桃園縣的治理成效不如他所說的大，且不久涉入余登發事，遭到政府撤職，類似韓國瑜後來的處境。

之後，行政院長蔣經國數度探望桃園縣長許信良，希望許信良能夠考慮重回國民黨，甚至暗示台北市長的可能性（見《中壢事件相關人物訪談錄》，第66頁）。然而許信良拒絕回到國民黨，他說：「我可以承擔對台灣的民主發展會有重大意義的歷史任務，我當時已經成為推動台灣民主運動的關鍵人物。」

筆者認為是勝利沖昏了頭，許信良由許多民眾投票選舉為桃園縣長，盼望他做好桃園縣的建設，不是要他來推動台灣民主運動。筆者指出，這是近代中國政治的「革命觀」所致，大家要來「救國」，夢想當總統、當黨主席，甚至當皇帝，沒想到腳踏實地做好地方的經濟與治安改善才是人民真正需要的。多年來，筆者很少聽聞政治人物安心做好地方治理，而是常常「吃著碗裡，看著鍋裡」，人人「望中央」，除了台北市，台灣各地普遍產生建設缺乏整體規畫以及治安不良的情形。

《中國時報》左上的標題為〈曾文坡贏得台中市長寶座 乃取決於大多數民眾意向〉，開票結果，無黨籍的省議員曾文坡以1040票多數，當選台中市長。

曾文坡表示：「在今日的台灣，反共產，反極權，擁護國家獨立自主，進而反攻大陸，光復國土，大家的心願完全一樣，事實上沒有所謂『黨內』或『黨外』之分，而其中的分野，僅在於究竟加入的問題。在發表政見時，一再強調：譬如一個公司組織，如果董事長、總經理都是夫妻或父子，其前途便很難發展，為了保持較為冷靜客觀的態度和看法，同一組織以外人士的參加，也在所必要，這也如民選的市長，又有了議會，發生權能制衡的作用。」

曾文坡是台大政治系畢業高材生，他所說的「在今日的台灣，反共產，反極權，擁護國家獨立自主，進而反攻大陸，光復國土」，是否討好國民黨的口號？筆者不能主觀判斷，但是可能和許信良「自許為國民黨員」的心理接近。曾文坡在台中市的建設，一般印象不錯，說明在中華民國的體制下，非國民黨縣市首長能夠發揮的空間並不小。

查看多處網路資料，驚見台中市前市長曾文坡（1936－2002）於民國91年2月28日在住家割腕並服藥自殺。民國66年台中市長上任後，曾文坡成為全台第一位推出市地重劃案的縣市長。政府高層原本有意重用，卻因為他愛跳舞爭議不斷，影響了政治前途。家屬透露67歲的曾文坡晚年罹患帕金森氏症，鬱鬱寡歡，愛簽六合彩，警方不排除其死與財務問題有關。

曾文坡於民國70年台中市長連任失利，後來一蹶不振。筆者對此甚感難過，如果他沒有選上台中市長，他的心態與生活方式大不相同，不至於去自殺。說明一個人經歷權力的烈火紋身，人格變形，展現出魔鬼的形態，此後一生都捲入權力、金錢與女色的漩渦中，直至滅亡。2000年後中國大陸的經濟成長越來越高，有權力的人發生這樣的問題也越來越多。

二、「中壢事件」中關於蔣經國的反應與李煥的回憶

2000年10月時報文化出版《蔣經國傳》一書，作者陶涵（Jay Taylor ）為美國國務院官員，先後任職台北美國大使館、北京美國大使館政治參事。（圖文：龍城飛）

在2000年10月由時報文化出版陶涵（Jay Taylor）著、林添貴譯之《蔣經國傳》，第361－363頁，其中說：

「群眾圍在分局前，人數越聚越眾，許信良的助選員呼籲群眾冷靜，答應到法院去申告選舉舞弊。有人高喊：『法律有什麼用……法官是他們家開的啦！』大約下午4點鐘，群眾砸毀中壢分局玻璃窗，放火燒毀好幾輛警車。警方把面臨的困境向台北警政署報告，警政署立即請示行政院長蔣經國如何處理。

經國先生匆匆召集一批官員到院長室開會。有人建議派國軍部隊恢復秩序；鎮壓警察已在現場，警備總部有個單位也在附近。蔣院長宣示：『我們不用軍隊。』中壢分局長接到命令，任何情形都不得朝群眾開槍；他在暴徒打到2樓時，才命令部屬發射催淚瓦斯。但是，催淚瓦斯起不了太大作用，警察由樓上一個緊急出口爬出去。

後來火勢延燒到警察宿舍及附近民房，群眾才散去。這次5項公職競選，總共1318個席次，國民黨只贏了76%，丟掉了好幾個縣市長寶座。國民黨大老告訴蔣經國，李煥應該為敗選負責。

蔣經國召見李煥，對他說：『許多人批評你，我曉得敗是敗在黨的決策，但是你最好還是辭職。』蔣經國派另一位他在三民主義青年團的老幹部潘振球，代理台灣省黨部主委。」

蔣經國處理中壢事件的冷靜與穩重，令筆者聯想1989年的六四天安門事件，當年中共中央如果參考蔣經國處理中壢事件的辦法，「我們不用軍隊」，中國歷史將會改寫。

2021年遠足文化出版《蔣經國的台灣時代》一書，作者林孝庭為美國史丹佛大學胡佛檔案館東亞館藏部主任，《蔣經國日記》藏於該館。（圖文：龍城飛）

在2021年4月由遠足文化出版林孝庭所著之《蔣經國的台灣時代》，第147－148頁，其中說：

「有謂1977年底中壢事件爆發，是王昇所代表的保守派權力大幅上升的分界點。蔣經國主政以來，大量啟用台籍青年才俊，以李煥為首的開明派快速成長，其策略是透過人才的新陳代謝來推動溫和的政治改革，以符合廣大民眾要求民主化的渴望，藉以延續國民黨在台執政的命脈，在此思維下，李煥等人並不主張以強硬手段對付異議份子。

然而此一開明路線卻在1977年底台灣縣市長選舉中遭受嚴重挫敗，當年提名歐憲瑜參選桃園縣長，同屬國民黨的省議員許信良有意參選，但因考核紀錄不佳而未獲提名，他憤而脫黨違紀競選。

11月19日投票當天，中壢市某一開票所遭民眾檢舉有舞弊情形，提出指控的民眾反而被移送警局，此舉引發上百名許信良支持者不滿，人潮開始包圍警局，入夜後上萬名群眾與警察對峙，民眾大聲鼓譟，破壞警局並搗毀警車，警方展開嚴厲的鎮壓，至翌日凌晨3時許群眾才逐漸散去。

開票結果許信良大勝歐憲瑜，不僅如此，此次選舉結果黨外勢力共奪下4個縣市長席位，21席省議員與6席台北市議員。國民黨遭遇空前挫敗，蔣經國因此數夜難以安眠，慚愧之至，視此為『從政以來所遭受的最大打擊。』身兼國民黨組工會主任、革命實踐研究院主任與救國團主任三大要職的李煥，背負選舉失利與識人不明之責（許信良被視為李煥的門生，黯然辭去所有的職務，遠離權力核心，黨內保守力量取而代之，政壇因而出現『王升（昇）李換（煥）的順口溜』。」

中壢事件影響深遠，李煥其實真正的問題是沒想到立刻奔赴出事現場，承擔責任，反而由蔣經國來收拾局面。

在1998年1月由天下文化出版林蔭庭著之《追隨半世紀－李煥與經國先生》，第181－182頁。其中蔣經國對李煥說：「這次選舉發生了中壢事件，而且整體選舉國民黨也遭到挫敗，你要負這個責任。」民國66年底5項公職選舉之後，蔣經國在行政院長辦公室約見李煥，對這位追隨了他33年、形同肱股的愛將說了這番沉痛的話。李煥聞言，他將辭去國民黨組工會主任與革命實踐研究院主任兩項職務，以示負責，言罷起身告辭，蔣經國在他背後又加了一句：「救國團主任也一併辭掉好了！」就這樣，名震一時的李主任同時卸下3項要職，默然遠離政壇，此後韜光養晦近7年之久。

1998年天下文化出版《追隨半世紀──李煥與經國先生》一書（圖文：龍城飛）

投票當天，李煥全日坐鎮國民黨中央黨部組工會。那天下午監票員范姜新林避到中壢警察分局，部分群眾包圍警局時，李煥就得知消息，隨報中央黨部祕書長張寶樹，再報告黨主席蔣經國，蔣經國隨後親臨黨部指揮全局。

面臨危機，蔣經國決定了幾項處理原則：第一、此一事件只能由警察機關處置，不能動用軍隊。第二、雖然民眾包圍警局並且縱火，但警察絕對不能傷害民眾。第三、此案應交由司法單位處理。

後來該案交由桃園地檢處檢察官廖宏明處理。但是，由於事件發生在桃園，法院認為，若由桃園地檢處經手，可能會引發政治事件，於是又將該案移交由台北地檢處。台北地檢處偵訊後，對於范姜新林妨礙投票一案，裁定不起訴；那對老夫婦也證明，范姜新林並未指使他們投給哪位特定候選人。至於焚燒警局的林益生、曾金富、潘堂煌等人，交由法院法辦。

由於篇幅，筆者將在下期文章中，敘述李煥自己對於中壢事件的檢討。

由以上著作，其中有小部分，如林孝庭所著之《蔣經國的台灣時代》說「警方展開嚴厲的鎮壓」，並不符合當時情形，其他大致說明「中壢事件」中李煥與蔣經國的處境。關於其中的問題，由於筆者沒有掌握相關一手資料，能夠進一步說明的不多。

整體來說，從1970至1979年期間，國民黨所面臨國內外情勢，已是山雨欲來風滿樓，但是，國民黨執政已久，中共正值文化大革命，國民黨缺乏真實的危機意識，中壢事件雖然打擊頗大，仍然不能激發國民黨改造自身，反而產生了劉少康辦公室事件。

1980年以後，國民黨上層依然故我，且躊躇滿志，這在郝柏村的1980年代的總長日記中可以清楚看見。到蔣經國先生過世，國民黨整體組織過於衰老，且與中國的法統斷層，難以以其意識形態維持其國內與國際的有效治理，待李登輝結合本土勢力，一方面延續了國民黨的執政，一方面導向本土化，老國民黨派只能日益邊緣化。

初步的小結

筆者認為，真正應該為中壢事件負相當責任的是許信良，他在選舉期間不斷鼓動風潮，指控國民黨會作票，引發群眾高度不滿與疑慮，激發出大量選票。這其中當然國民黨本身需負主要責任，民眾長期不滿國民黨在地方掌握政治、經濟生態，亦過度操弄與涉入地方選舉，在許多方面積怨甚深。

然而，中壢事件在中午開始醞釀時，許信良不是出來安撫群眾，而是「落跑」台北。許信良一方面故意讓群眾滋事逐漸擴大，進而失控而發展成暴動，由此等待勝利；一方面是切割暴動和他的關係，以免被情治單位逮捕定罪。這和在大陸時期，中共對付國民黨時發動各式各樣運動的作法基本一致。

筆者認為國民黨長期缺乏勇氣任用多方面的人才，整體用人面太窄，以至少數人掌握權力，沒有上下效命，齊心協力，齊步共進的團隊精神，這是其文化筋脈，積習已深，難以短時間內改善。中共則整體用人面寬，有長期統戰觀，而需定期發動整風鬥爭，去除異己與不適當的分子。民進黨在整體用人方面相當放手讓中高級幹部自由負責，其整頓方式是讓基層人員參加選舉，在競爭中觀察其特質。國民黨則仍處於封建官僚思維，一切以上面的意思為依歸，怕擔負責任，一出事就推諉塞責。

台灣的地方選舉，牽涉到地方派系、族群、利益的重大影響，在國民黨方面，選舉失敗的結果使得施政發生「破口」，政策不易連貫，整體不易有效彌補。

這並不只是國民黨的問題，任何民主國家皆有這樣中央執政和地方執政不一致的現象，不同選區民眾的利益可能不一的情形。這在中國傳統朝代政治中是不可能想像的，會被認知為「造反」，而必得以武力征伐之，這是大一統的文化因素。

因此，筆者認為孫中山在設計民權主義時，並沒有考慮多黨制在彼此傾軋時，國家內部發生分裂與動亂的可能性，而理想化了民主制度，尤其是中國文化中普遍缺乏對反對者的尊重與合作。因此在國民黨以訓政執政，進入憲政時，沒有能力面對與掌握國家政治發生混亂無序的狀態。

筆者認為中共的「一黨專政」雖然是承襲了列寧、斯大林的社會主義建設意識形態與共產主義的歷史觀，但是清朝覆滅以後，中國人與中國政治中的「朝代觀」仍然根深蒂固，是以國民黨和共產黨執政時都有明顯的朝代性。

近年來國民黨越來越難取得中央執政，使得支持中華民國與國民黨的人產生相當嚴重的「亡國感」。支持民進黨的基本教義派盼望出現台灣獨立的台灣國，因此如果民進黨中央執政失利，其所產生的「亡國感」，和深藍群眾的痛苦感受應該是一樣的。筆者相信如果未來中國發生民主選舉而共產黨失去中央執政權，許多習慣於共產黨的施政模式與思考、講話方式的共產黨員與中國民眾，必然也會發生嚴重的「亡國感」。

（作者龍城飛，原名楊雨亭，國立台灣師範大學歷史學博士）

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