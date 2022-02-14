教育部線上《國語辭典》中，「外祖父、外祖母、外公、外婆等，是指對媽媽的父母親」的稱謂，時代力量立委王婉諭認為，將「外」字冠在媽媽的父母親稱謂上，事涉性別歧視。教育部從「蠢」如流，調整辭典內容「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」。王婉諭大讚，從此，祖父、祖母、阿公、阿嬤，不再有內外之分。

祖父母分內外，易於辨識血緣關係與親等，方便彼此稱謂、避免混淆不清，與性別歧視完全無關。若真覺「外」字礙眼，離間祖孫關係，何不參考中國北方的說法，稱母親的父母親為姥爺、姥姥，不也清清楚楚？硬要將祖父祖母、外祖父外祖母，一視同仁，統稱台語的阿公阿嬤，不知是否也附帶著「去中國化」的目的？

王委員的兩性平權觀念，如此先進，建議，日後，咱們向國內外朋友，介紹祖父祖母、外祖父外祖母時；婚喪喜慶、紅白帖子上註記祖父母長輩時，應該師法歐美的說詞，落落長地加上一句Father's side，或是Mother’s side！戶口名簿上也應該註記清楚是父親、還是母親的爸媽，或者，乾脆連姑姑、阿姨、伯伯、叔叔、舅舅、侄兒、姪女、外甥；外甥女之類的稱謂，全都「師夷之短」，向歐美看齊，統一以拼音稱Aunt、Uncle、Nephew、Niece、Cousin，如此，當更能體現王委員消除性別歧視的初心，凸顯教育部從蠢如流的馬屁心態！

真正有性別歧視的人，不會因為外祖父、外祖母改稱阿公、阿嬤，就改掉歧視之心。譬如，曾經批評蔡英文「女人頭髮長、見識短」的那位先生，從小，不就是稱呼外祖父外祖母為阿公阿嬤的嗎？

孩子心中有愛，絕不會因為一個「外」字當頭，就不敬愛他（她）的外祖父、外祖母。除非，那父母的身教出了問題！

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