空軍一名25歲的士兵，因與妻子感情不睦，殺死自己2個孩子後自殺。軍方聲明，對該士兵因家庭裂痕而情緒不穩已有掌握，上禮拜已排程將蕭男送國軍醫院做精神評估，不料發生憾事。

依據國軍心理衛生的「三級防處」規定，第一級為單位輔導長，訪談後若認為有需要，即轉介單位「心理衛生中心」，讓心輔官進行輔導、量表施測，若經專業評估認為有就醫需要，再轉介至軍醫院就診。就報導內容判斷，單位認為有就醫需要，已轉介就診，可惜時間上來不及，因而發生憾事。

軍中因為募兵制的原因，組成分子比起從前複雜得多，過去義務兵入伍，輔導長只要多關心生活、適應、學習的問題，新兵適應期過了，大多數能平安退伍，現在許多士兵已有了家室，為人夫、為人妻、又當父母，又是士兵當人部屬，身分多元而複雜，輔導起來更為棘手，很多年輕心輔官根本沒結婚，如何去輔導資深士兵或士官的婚姻失和或養育孩子的問題。

以該員士兵所屬單位為例，單位近二千人，僅有兩位心輔官，因人力不足，通常只有一位全職，另一員還要兼任其他行政業務，若一個連隊有5個須高度關懷群，心輔官手上就有數十個個案，就算每天輔導5個，一個月也才輪一次，況且心輔官還要做團體輔導、量表施測、統計，再加上個案輔導紀錄的撰寫，接受上級的督導，非常辛苦。

軍方不要忙著究責，簡單處分心輔官或輔導長就結案，而應該改善心輔人力配置，採取相對應的作法，制度有問題，不能讓心輔人員當「背鍋俠」。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※