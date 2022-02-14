俄、烏16日開打傳聞甚囂塵上，拜登一直嚷嚷著要撤僑卻不派專機，俄烏邊界雖然車轔轔、馬蕭蕭，百姓生活卻極其正常，顯現｢西線無戰事｣態勢。也是！有誰開戰還預先通知的？否則就不會有德軍的突擊波蘭、日本的偷襲珍珠港、老共軍機也不會三天兩頭往咱們這跑，喊燒的似乎只有拜登一人。

拜登上任才一年發生多少大事？自己國內的動盪不說，國際間也被他攪得烏煙瘴氣，跟習近平叫板、跟普丁耍橫，美國人以為拜登上台至少可以緩和川普的瘋狂作為，沒想更為超過。三十年風水輪流轉，當年古巴危機，導因於赫魯雪夫在古巴設飛彈；甘迺迪說狠話、拿出顏色給俄國看，才弭平這場紛爭。

60年過去了，俄羅斯早已不是昔日阿蒙，拜登也不是甘迺迪，局勢完全倒轉過來，美國反而要看俄羅斯臉色。

前不久拜登才給烏克蘭總統打電話，說俄國如對烏克蘭採取進一步行動，美國將迅速而果斷的加以回應。說這話也不過是色厲內荏，至今為止也只派了千名部隊駐守羅馬尼亞，面對的可是普丁10萬大軍，拜登連最起碼的撤僑都搞不定，在美國人眼裡，他已成了不及格的總統。俄烏之戰打或不打，拜登都是輸家。

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