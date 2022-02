前哈佛大學校長、美國知名法律學者與教育家德瑞克.伯克(Derek Bok),在他所著的《大學何價:高等教育商業化?》(Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education)一書裡曾提問:「從運動衫、網路教學到研究成果,只要價錢合適,大學的每樣東西,都可以出售嗎?」方永泉教授在評介此書時,更進一步直指:「今日,我們發現,只要有錢,幾乎任何東西都可以用買的,大學的教育與學位亦不例外」!

蔡英文總統的論文與博士學位事件爭論未歇,日前倫敦大學出人意表地選擇在「暗地裡」發布聲明,更引發正反兩方相互叫陣。支持者倡言:「百年名校倫敦大學親自背書,狠狠打了質疑者們一個大耳光」,反對者回譏以:「百年名校要自己作賤,我們也擋不了」,至於總統府則表示:「真的假不了」!

前揭之《大學何價》一書,出版於2004年12月,易言之,伯克係在剖析本(21)世紀前後之美國大學,如何自體育活動、科學研究,以及推廣教育中「牟利」。伯克認為:「牟利」對大學之核心學術價值產生不利影響,大學應採取挽救措施。

伯克在其書中沉重憂嘆:「大學在金錢誘惑下,汲汲『營利』,不斷在基本學術價值上後退,戕害了大學的重要使命」。對此寒涼景況,伯克振臂疾呼:「只有那些能夠強力捍衛學術價值,即使因而喪失財源,亦在所不惜的大學,才能贏得公眾的信任,並博得教授與學生的尊敬」!

可惜,世界頂尖名校接連地販賣學術靈魂,終是讓曾任二十年哈佛大學校長的伯克大失所望。2019年3月,美國司法部公布了一份長達204頁的起訴書,聯邦檢察官宣布,這是司法部有史以來最大規模的「大學入學」舞弊案,該刑事案件,涉及了富人「假捐款、真行賄」的司法問題,涉案人橫跨演藝界、金融界、學術界,其中也包括了教育機構的負責人、名校體育教練,以及SAT、ACT的入學考試人員。他們先後對史丹佛、耶魯、南加大、德州大學奧斯汀分校、加州大學洛杉磯分校、以及喬治城大學等8所世界頂尖學府行賄,涉案人數多達53人,犯罪總金額超過2500萬美元。

綜上,「百年名校要自己作賤」,可真的是誰也擋不了。至於,出自總統府的那一句:「真的假不了」,聽在曾因「有史以來最大規模」大學入學「舞弊案」,而至感震驚的伯克前校長耳裡,其反應恐會是「真的,假的不得了!」

(作者為台師大教授)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※