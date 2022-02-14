前哈佛大學校長、美國知名法律學者與教育家德瑞克．伯克（Derek Bok），在他所著的《大學何價：高等教育商業化？》（Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education）一書裡曾提問：「從運動衫、網路教學到研究成果，只要價錢合適，大學的每樣東西，都可以出售嗎？」方永泉教授在評介此書時，更進一步直指：「今日，我們發現，只要有錢，幾乎任何東西都可以用買的，大學的教育與學位亦不例外」！

蔡英文總統的論文與博士學位事件爭論未歇，日前倫敦大學出人意表地選擇在「暗地裡」發布聲明，更引發正反兩方相互叫陣。支持者倡言：「百年名校倫敦大學親自背書，狠狠打了質疑者們一個大耳光」，反對者回譏以：「百年名校要自己作賤，我們也擋不了」，至於總統府則表示：「真的假不了」！

前揭之《大學何價》一書，出版於2004年12月，易言之，伯克係在剖析本（21）世紀前後之美國大學，如何自體育活動、科學研究，以及推廣教育中「牟利」。伯克認為：「牟利」對大學之核心學術價值產生不利影響，大學應採取挽救措施。

伯克在其書中沉重憂嘆：「大學在金錢誘惑下，汲汲『營利』，不斷在基本學術價值上後退，戕害了大學的重要使命」。對此寒涼景況，伯克振臂疾呼：「只有那些能夠強力捍衛學術價值，即使因而喪失財源，亦在所不惜的大學，才能贏得公眾的信任，並博得教授與學生的尊敬」！

可惜，世界頂尖名校接連地販賣學術靈魂，終是讓曾任二十年哈佛大學校長的伯克大失所望。2019年3月，美國司法部公布了一份長達204頁的起訴書，聯邦檢察官宣布，這是司法部有史以來最大規模的「大學入學」舞弊案，該刑事案件，涉及了富人「假捐款、真行賄」的司法問題，涉案人橫跨演藝界、金融界、學術界，其中也包括了教育機構的負責人、名校體育教練，以及SAT、ACT的入學考試人員。他們先後對史丹佛、耶魯、南加大、德州大學奧斯汀分校、加州大學洛杉磯分校、以及喬治城大學等8所世界頂尖學府行賄，涉案人數多達53人，犯罪總金額超過2500萬美元。

綜上，「百年名校要自己作賤」，可真的是誰也擋不了。至於，出自總統府的那一句：「真的假不了」，聽在曾因「有史以來最大規模」大學入學「舞弊案」，而至感震驚的伯克前校長耳裡，其反應恐會是「真的，假的不得了！」

（作者為台師大教授）

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