廢除早自習的議題，這兩天很夯，從網路的輿情分析來看，偏向年輕的族群大概都表示贊同。

確實，從不同國家的案例來看，在校時間的長短未必會和學生的學習成果高度相關。舉例來說，歐美國家的學生在校時間未必很長，但是人家長期的學習成果和競爭力也不差，代表這中間有值得探討的空間。

支持廢除早自習的輿情聲量當中，有一大部分的聲音提到是為了希望自己的孩子可以睡飽後再上學。沒有錯，充足的睡眠對於發育中、學習中的學子非常重要，但必須誠實地說，睡不飽，很可能是因為太晚睡，特別是電視、手機、遊樂器等聲光媒材充斥的今天，不論是上班族或是在校學子，若想要早睡，真的很困難，因為誘惑太多，手機一滑，就讓人捨不得早睡。

因此，怎樣能夠盡力宣導按時就寢的習慣、強調長時間直視手機螢幕已經造成眼疾年輕化的趨勢，是很重要的配套。如果不能宣導這樣的保健知識，那麼晚一點到校的初衷可能無法達到，反而會讓學生越來越晚睡、眼睛受3C藍光的傷害累積越來越顯著！

再者，把年輕學生集合在學校統一學習，應該是一件必須要很慎重看待的事情，因為大家的學習時間非常珍貴，既然把大家集合起來學習，就應該教導一些對未來的生活真正有用處、對道德品行真正有陶冶的課程，而非只是把大家集合在教室，但卻只是教一堆「把自己格局變小的意識形態」，或者「只適用於過去世界」的課程或知識，這樣就真的太愧對年輕學子了。

台北市成功高中讓學生可以自由選擇要不要早自習，這種的折衷做法不妨視為是一個階段性的嘗試，可以繼續觀察成果，過一段時間再探討這樣的變革是否有達到預期的成效。但也建議不管早自習、朝會等制度是否廢除，每隔一段時間仍然要保有全校性的團體活動時間，可以安排一些有助於凝聚群體的活動或者學生感興趣的話題分享，但千萬不要僅僅只是集合學生聽長官精神講話，那就真的太浪費寶貴的在校時間。

最後，想再次強調的是：學生的時間寶貴，未來他們要面臨的全球化競爭激烈，如果要他們到校集體學習，那就應該讓他們學習最精要、對未來生存最重要的知識，其餘的可以留待課餘時間或寒暑假自由學習，這樣才真正對得起我們的下一代。

（作者為前國民黨智庫副執行長）

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