教育部評估國高中生延後上學時間，平心而論，以當前蔡政府處處討好年輕世代的施政思維，廢朝會、免早自習，甚至廢學校制服與延後上學的校規都可能在短期內拍板定案，尤其是選舉在即，在野政黨選擇站出來反對也難以啟齒，頂多只是要求相關配套措施罷了！

或許成功中學不像建中或北一女升學主義濃厚，廢朝會、免早自習若在建北試行，可能會引起家長反彈，所以改由成功高中校長孫明峯配合這項重大校規變革，較容易讓社會接受。

教育部長潘文忠百分之一百是政治任命的政務官，唯層峰與民進黨馬首是瞻，勢必要求部內幹部積極落實，或有可能在今年9月新學期讓全國高中職校跟進，全面實施統一調整學校校規作息。

民進黨帶動朝野修憲，公民投票年齡下修到18歲已是大勢所趨，這一回討好中學生廢朝會、免早自習，讓學生多睡一會兒，其實是讓他們免於在大操場每天聽師長的嘮叨與說教。當這些準公民畢業後，對民進黨的好感極易轉化為選票支持，當中不無選票考量，全國廢早自習、取消朝會是遲早的事！

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