日本在二戰結束後，因北方四島歸屬問題懸而未決，並未與俄國簽訂結束戰爭狀態的和平條約，1956年日、蘇邦交正常化後，歷任首相都將簽訂「日俄和平條約」視為努力目標。安倍內閣曾積極尋求與普丁政府就「北方四島」問題達成妥協，但未能克盡全功。岸田上任後即與普丁總統舉行電話會談，達成早日實現面對面會談的共識，但因新冠疫情及烏克蘭局勢惡化，遲遲未能實現。

中俄若聯手 日腹背受敵

日、俄缺乏戰略互信，不僅令「北方領土」問題無解，更隨美、中對抗升高，促動中、俄接近，俄羅斯回防鄂霍茨克海，強化北方四島所在的南千島群島駐軍，並設置飛彈基地。2021年以來，俄羅斯更無視日本抗議，在南千島群島進行大規模軍事演習，模擬擊退敵軍登陸部隊。俄軍在南千島群島演習劍指美日同盟的意味濃厚，日本無力在外交上阻止俄羅斯靠近中國。

當下，美、中對抗升高，美、俄因北約東擴，俄軍增兵俄、烏邊境，使美、俄交惡，進一步推升中、俄戰略合作，益形壓縮日、俄在「北方四島」上的談判空間。對岸田首相而言，美日同盟雖為重中之重，但無意在外交上完全受制於美國，與拜登政府對俄政策亦步亦趨。岸田內閣傾向於在俄羅斯實際入侵烏克蘭前，不表明發動制裁，與宣布將發動制裁的美國及歐盟保持適度距離，以防普丁加大對日本北面的戰略施壓，使日本陷入南、北受敵的不利局面。

俄羅斯駐日大使加盧津批評美、歐對俄制裁的「威脅」為「暴力」，希望日本不要加入。對此，岸田首相採取慎重的態度。其實，俄羅斯2014年併吞烏克蘭南部克里米亞半島時，日本對俄國的制裁不但比美國晚，而且只限制進口克里米亞產品，並未實質經濟制裁俄羅斯，足見日本對俄羅斯的謹慎。

俄羅斯外長拉夫羅夫認為，日本與敵視中國的美國為同盟關係，阻礙日俄關係的發展，更是日、俄締結和平條約的障礙，若美國在日本部署飛彈防禦系統，「將對俄羅斯構成威脅」。因此，日本雖升級美日安保合作，致力將自衛隊轉型為攻守俱佳的防衛力量，但對美國在日本部署中程飛彈並未埋單，意在避免造成中、俄聯手對抗日本，陷入腹背受敵的戰略不利地位。

世界兩極化 不利日經濟

美國在歐亞大陸東、西兩側遏制中、俄，凝聚北京與莫斯科的共同戰略利益，此反映在日前《中俄聯合聲明》中反對北約東擴，深化中、俄戰略合作。俄羅斯的軍事力與中國的經濟力兩相結合，使彼此更有底氣應對美國的戰略施壓，但中國仍難與俄羅斯締結同盟關係，使免國際社會再陷兩大集團對抗，阻斷全球化之路，不利中、俄的經濟發展。

普丁認為，「對解決全球與區域問題擁有近似及一致的立場，為俄羅斯與中國協調外交政策的基礎」。中、俄雖聯手抗衡美國的影響力，但在決定俄國與西方關係的烏克蘭問題上，中、俄仍保持距離。在《中俄聯合聲明》中，中國以外交辭令謹慎表達對俄羅斯的支持，但並未表態支持俄羅斯對烏克蘭動武。北京呼籲美、俄保持冷靜，摒棄冷戰思維，若將全球帶回冷戰，與中國的利益相違。

對俄國外交聲援，但不結為軍事同盟對北京而言風險最小，且可避免與日本及歐盟等中國的重要貿易夥伴陷入結構性的關係惡化。此外，美、中雖對立難解，但北京仍試圖穩定中美關係，中、俄結盟將使中美關係更趨緊張，形成無解的價值觀衝突，此非北京所樂見。

日本對此心知肚明，對俄經濟制裁，將俄羅斯進一步推向中國絕非明智之舉，兩極化的世界勢必造成日本周邊安全情勢更形惡化，亦不利於日本與中、俄的經濟關係。岸田深知日本與中、俄存在地緣政治矛盾，但也不必然要將彼此推向敵對。日本身處東亞，有其基於亞洲的戰略思考。美、中、俄複雜的戰略三角中，岸田揚棄冷戰思維的「新時代現實外交」，要在大國間維持「平衡」不易，但扮演「維穩」角色應是可行。