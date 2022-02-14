日前在北京舉行的冬季奧運會開幕式，不可避免地讓人對比去年的東京奧運會以及2008年的北京奧運會開幕式，細品之下頗有體會。

東京奧運會的開幕式充滿了灰色與悲情的色彩，表現的是新冠疫情之下，人類遭受苦難，攜手抗爭。其實，東京奧運何嘗不是疫情最大的受害者？從滿懷希望地將2020東京奧運類比成1964年日本再起的象徵東京奧運一樣，到一再延期開幕而幾乎成為爛尾；而北京冬奧則得利於大陸的一貫清零與閉環政策，而完全不受影響。開幕式正值立春之際，從開頭的「春天到來」，以及隨風揚起的蒲公英，再到結尾各國雪片彙聚成特大雪花中央起於微末、卻生生不息的柔弱薪火， 讓人感覺到的卻是「希望」與「復甦」。

2008年的北京奧運開幕式，正逢改革開放三十年的中國急於像外界證明自己的成功，證明自己走出1989年後的孤立，試圖表現出一個大國冉冉崛起的氣勢，以及中華文明對世界的貢獻存在感，因此，鋪陳中國古代四大發明的造紙術、火藥、活字印刷術和指南針全部在表演中呈現。所有的表演，均動員數千人整齊劃一，呈現出規模宏大的「東方色彩的集體主義」，雖然令人震撼，但效果卻見仁見智。

當時台灣網路上對北京奧運開幕式的討論很多，網路上有人猛力撻伐，認為這是虛弱的表現；有人將之類比成為納粹在1936年的奧運會（蔡英文語）。其實奧運作為宣傳自己體制與模式的優越性，不是只有納粹用過，日、韓、美、西、澳等國都藉奧運宣傳自己國家、文明的價值或貢獻，或將奧運視為重要的國家崛起的里程碑，實在不必獨責中國。

這一次的北京冬奧開幕式沒有形式上的華麗恢宏，沒有人海戰術和整齊劃一的場面，只有更多的簡單與平凡。有各行各業的代表傳遞國旗，有各國青年齊步挽手走過，呈現人類萬千生活場景，有兩年前才脫貧的44名山區孩童用希臘語演唱奧運會歌，還有幾百個孩子在場內輕鬆奔跑，像打雪仗一樣無所顧忌的場景 ，「合和天下」又「大象無形」，讓開幕有了更多的溫情與人性。

2022北京冬奧會與2008北京夏奧開幕式的震撼成強烈對比，反映出一個中國在兩個不同時間的巨大改變。最大的炫耀就是低調的不再炫耀，最大的自信就是不需要再急切地告訴別人自己存在的象徵與意義。的確，2008年中國大陸的GDP只有5兆美元，2021年已經增長3倍有餘，達18兆美元，並成為緊追美國的世界第二大經濟體，當具備了不炫耀的力量之時，真的也已經無需再說。

2008奧運開幕前發生了造成數百人傷亡的西藏314事件，當時也曾有抵制北京奧運的呼聲。但那時中美仍為戰略合作夥伴，且2007～2008年的金融危機使得美國亟需中國的援手，布希總統親自出席了北京奧運會。本次奧運前，以維吾爾問題作為抵制北京奧運的說法一度甚囂塵上，卻沒有任何理應同仇敵愾的穆斯林國家選擇跟進。最後只有美、澳、英、加等少數國家進行了虛應故事的「外交抵制」，大陸則在開幕式中派出維吾爾族選手點燃聖火作為回應。

開幕式中的台灣出現了兩次，一次是中華台北代表團入場，由剛經歷了「著服風暴」的黃郁婷擔任掌旗官。入場時面對歡迎，整個代表團成員既沒有笑容也不敢揮手揮旗。最尷尬的是她在比完1500公尺競速滑冰項目後受訪時，又說「像在主場作戰」，才意識到又講了不該講的話而後悔不已，像個動輒得咎的童養媳。第二次則是東南方向迷途的鴿子被導引回歸，其中的意義不言可喻。

立春時刻，風和日暖，應當歡迎任何兩岸之間的友善與溫情的表示，台灣的媒體及政治人物也多給自己選手一些和煦的春風吧！（作者為國立雲林科技大學副教授）