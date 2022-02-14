4年前，馬克思冥誕200週年，明年是亞當斯密冥誕300週年。這兩位西方哲學家兼政治經濟學家，生時前後相差近百歲，均不及7旬而故，卻都因為一部嘔心瀝血之作而震古爍今。他們歷經冷戰對決，馬氏隨「蘇東波」而潰敗，可名號在本世紀捲土重來，論者駭異。

馬克思主義眼前不會遠遁，它立足於世界第二大經濟體中國的憲法序言和第一大政黨中共黨章總綱，不但是大陸的正統思想，而且在當前歷史循環下重新得到了高度重視。

馬克思在中國，恰似亞當斯密之於西方。儘管兩大主義都幾經修正，實踐過程從不純粹，但他們分別是社會主義和資本主義最具代表性的思想家。隨著40年的中國改革開放，西方聖人亞當斯密在大陸站穩了腳跟，但馬克思在美國呢？

美國做為一個擁有龐大中產階級的民主政體，上個世紀60年代有能力利用「美國夢」和「民權運動」去消解喧騰一時的馬克思階級鬥爭論，但如今，挑戰驟然再度橫亙於前，許多人沒有留意到，美國最新的制度主流，正在利用種族衝突夯實階級鬥爭。 「批判性種族理論」（critical race theory）以及「種族和社會正義意識覺醒」（woke）大行其道，一年前隨民主黨入主白宮而勢力擴張到媒體、各級政府和教育機構，意圖顛覆美國獨立宣言和憲政宏規及其背後深植的資本主義。

在此潮流之下，最新流行語「衡平權益」（equity），取代了「平等」（equality），成為當令政治正確符號，力度已經在疫情中迅速蔓延及於各級學校和私人企業。衡平權益指的是種族權益的齊頭式校正平等；概念底下，美國傳統的立國基礎，例如私有財產、個人權利、法律平權、聯邦主義和言論自由，會一一遭到侵蝕。應運而生的，會是財富重分配（以種族為基礎）、集體權利、積極歧視以及官僚機構無限擴權。其態勢已經具體體現於法案與政策，關鍵在於承受和反制的能量究竟分別會有多大。

美國的非洲裔人口占比將近14%，其實不到5000萬人，且成功者隨處可見，可民主黨白人和各少數族裔正在全面推波助瀾。批判性種族論在政治上有著鞏固基本盤的估計，並藉以占據論述高地，壓制共和黨。如果世界對於中國從去年開始推動的「共同富裕」政策感到警覺，擔憂大陸私有財產和市場經濟前景，那麼不妨去觀察美國馬克思主義這一劑新還魂丹，看看兩位大思想家在美國如何再次交手。

歷史告訴我們，對立的政治經濟思想在一個社會的辯證共生之鑰，往往在於相互吸收，吐故納新；創造就業，促進合作；消弭對立，解決緊迫課題，並以法治之道穩定合理預期，妥善仲裁爭端。上個世紀，美國做到了；本世紀如何？在美國政治陷入兩極分化、中產階級縮窄，而制度具備對比性的中國構成競爭壓力的此刻，美國面對的挑戰，似乎嚴峻於一個甲子之前。

從這個角度，也可以思考美國為什麼會被評估為在10年內有3成的可能性爆發某種形式的內戰。目前的美國，政治衝突已經達到1920年代初期那樣的高峰，共和黨視民主黨的作為動搖國本，衡平權益將改變生活方式，並鏡花水月那美國之夢。接下去的美國，如何不是對決的時代？

（作者為美國法學博士、南山維石執行長、律師）