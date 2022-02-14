農曆春節過後，缺蛋問題仍然持續，最會大灑幣的農委會主委陳吉仲，不讓人意外又祭出了一連串「穩定雞蛋生產獎勵措施」，從補助蛋農生產每台斤3元、提高產地價每台斤2元、補貼蛋雞場購入蛋中雞代養費每隻25元，到補助業者雞蛋冷藏設備最高300萬元等。

這一波蛋荒有各種成因，新冠疫情造成需求減少以及飼料成本大增，影響了雞農生養蛋雞的意願，再加上中部地區禽流感肆虐，讓包括蛋雞在內的雞隻大量死亡等，都是雞蛋產量不足的理由。但最關鍵的因素則是農委會的管理失當，以致錯失調節產銷的時機，讓缺蛋問題一發不可收拾。

首先，農委會顯然對雞蛋市場的變化後知後覺。根據「台灣農業市場行情資料庫」顯示，去年產地平均蛋價大多是每台斤20多元，去年11月17日首度出現30.5元，之後就一路維持在30元以上，12月23日漲至34.5元，比之前貴了10元以上，這已是相當大的警訊。

照理說，農委會一定有單位按時監管主要農畜產品的價格走勢，如果反應夠靈敏，早在去年11月蛋價突破30元時，就應該有所警覺，甚至應該儘早進行產銷協調，畢竟接下來就是春節，已經做了3年多農委會主委的陳吉仲，不知道年假期間雞蛋需求會大增嗎？然而，顯然農委會對產地蛋價持續飆漲根本無感。

其次，不少蛋農指出，缺蛋是因為中部發生禽流感，但農委會動植物防疫檢疫局指出，因禽流感疫情而被撲殺的蛋雞僅占總蛋雞養數的0.3%，因此與缺蛋問題關聯性低。也就是說，農委會不認為禽流感是蛋荒的主要原因，這與蛋農的認知相距甚大。

有雞農透露，從去年底至今，因禽流感以及禽流感誘發其他疾病而導致死亡的蛋雞，大約有300萬隻，因此才會發生雞蛋生產不足的問題。有雞農甚至表示，這波禽流感疫情之嚴重是近30年來所罕見，然而，因為種種顧慮，雞農對疫情通報可能採取保守的態度，儘量少報，官方統計數字因而與實際疫情相距頗大。

試問，面對這波禽流感以及對雞隻和雞蛋產量所造成的衝擊，農委會是否有派出足夠的訪查人力進行實地了解？如果進一步比對雞場購買疫苗的數量與所銷售的雞隻數量是否相符，或許也可對禽流感實況有更多的掌握。

從產地價格可以研判，從去年11月下旬後，雞蛋的問題已山雨欲來，不料農委會竟然在年前宣布凍漲蛋價，重傷蛋農生產意願，進一步惡化蛋荒。難道陳吉仲不知道雞蛋已經嚴重不足了嗎？竟然在這個節骨眼出手干預市場行情，結果反而造成全台大缺蛋。

就算行政院強力要求各類民生物資凍漲，陳吉仲本於專業，也應該據理力爭，要求包括雞蛋在內的部分農畜產品豁免凍漲，否則可能會引發嚴重的消費問題。不過，顯然陳吉仲並沒有這麼做。

陳吉仲是聽話的官僚，長官一個命令，他就會一個動作執行。從開放萊豬、核食到蛋荒處理失當，看來他根本不關心農民的權益、不考慮消費者的需求。如此不稱職的農委會主委，居然還傳出可能被派去參選農業縣的雲林縣長，蔡政府是把人民都當傻子嗎？（作者為作家）