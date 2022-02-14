年底選戰已進入熱身賽，雖然日前國民黨前副主席郝龍斌喊出「藍白合」，不過國民黨內有議員不看好。綜觀近期情勢的發展，年底選舉藍白合的可能性低，尤其台北市長一役，藍綠白三足鼎立的戰況應已成定局，只差綠營會派誰出馬競逐而己。

報載，綠營在中二立委補選前後，針對台北市長候選人進行兩波民調，以衛福部長陳時中與前交通部長林佳龍互比，補選前陳以34%的支持度超越林的31%，但1月底林反而以36%反超陳的27%。以去年12月的對比民調來看，若蔣萬安、陳時中與黃珊珊3人競逐，蔣則以28.3%領先陳的26.7%與黃的20.1%；若綠營是林佳龍，蔣仍以28.8%領先林的22.3%與黃的21.0%。1月對比，蔣仍以31.6%領先陳與黃的24.6%與25.0%，綠若派林佳龍，蔣仍以31.2%領先林與黃的21.5%與24.8%。兩份民調雖有些弔詭，但仍能看出一些端倪。

首先，綠營人選仍面臨某程度的難產。陳時中雖為首選，但疫情又起，若棄防疫正事不做而去選舉，觀感太差，對陳是重擊，才會讓綠營退而求其次，考慮補選有功且資歷完整的林佳龍。但問題是，林雖在1月底和陳的互比民調中大幅勝出，卻在對比民調中還輸給黃珊珊3.3%，和蔣更有接近10%的差距，除顯示民調的弔詭外，也凸顯林若披掛上陣，有先天不足的困境，要反超早已起步的蔣與具行政歷練的黃，仍有困難。

而陳時中在持續防疫有曝光能量且疫情仍能控制的當下，1月竟小輸黃0.4%，這是另個讓人不解之處，畢竟在滿滿行政資源及媒體加持下的陳，還讓黃超車，凸顯不只是林佳龍，連陳時中要在北市勝出都有困難，反映出綠軍在北市選情仍面臨困境。

其次，黃珊珊具行政歷練，實力不容小覷，「藍白合」實屬困難。畢竟擔任了幾屆市議員，又是柯P的副市長，對市政熟稔，去年又與柯主導北市防疫，不僅拉抬網路聲量，也培養出治理與危機處理能力，又作為柯延續政治能量的重要關鍵，支持度穩定上升已為定數，甚至上述1月支持度還超過陳時中及林佳龍，升至第2名。

姑且不論這民調的釋出，綠軍是否有政治目的讓黃不退選或讓藍白合破局，黃近來猛轟馬英九的動作已然讓藍白合機會更渺茫。畢竟柯文哲仍有政治實力且欲進取2024大位，黃也自成品牌且民眾黨有議員候選人要顧的時候，黃只作為談判籌碼的可能性已愈來愈低，她挾市政資源與優勢，對蔣的威脅只會愈來愈大。

反觀蔣萬安可能面臨綠軍中央資源與柯Ｐ市政資源雙面夾擊，「脆弱的優勢」有被反超的可能。不管綠軍到底是陳時中或林佳龍，或聲勢差蔣有多少，屆時民進黨都會仿效中二選區的勝選方程式，以網路、政論節目、中央資源為候選人助威。特別是在綠軍人選還沒確定的情況下，蔣已領先不到10%，去年更只領先陳6.5%的情況，屆時柯Ｐ挾北市資源助黃，只要讓黃聲勢不墜，三足鼎立的情況下，兩個有資源的政黨對上沒資源的國民黨，蔣的危急毋庸贅述。

基於此，國民黨與蔣都不能以不變應萬變，蔣勢必得加強戰力，建立中興英主形象，拉高支持者的期待。黨中央在思考桃園人選時，也應與台北戰略連動、相互拉抬，就算桃園有組織動員能量強的在地立委，但中二戰役中組織更綿密的顏寬恒都不敵綠軍網路、政論、資源三合一的新套路圍攻，唯有改變傳統陸戰思維、在桃園提名戰力強、熟稔網路，能和蔣互補的青壯派，如羅智強，才能牽制綠軍，提高蔣的勝率。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）