俄羅斯、烏克蘭緊張情勢升高，山雨欲來風滿樓，處處看似可能擦槍走火。特別俄羅斯與烏克蘭都是提供天然氣、石油的重要地區，萬一戰事一起，全球經濟與金融市場穩定必受影響，對台灣這種以出口為導向的經濟體尤其不利。政府務須穩住情勢，謹慎因應變局，更要留意城門失火、殃及池魚！

尤其烏克蘭是否加入北約問題，已然觸及俄羅斯的國家安全戰略利益，使得問題格外棘手。原本，烏克蘭是俄羅斯與西方陣營對峙的緩衝地帶，烏克蘭一旦加入北約，戰爭危險性就立刻拉到俄羅斯邊界，所以俄羅斯陳兵烏克蘭邊界，並從東方烏俄邊界、北方白俄羅斯、南方克里米亞三面施壓的動作才如此強悍。

這與國際訴訟的情況頗為類似，一旦當事人有爭議，主動方常會把要求的東西提出來讓對方知道，如果不跟從要求就會提出訴訟，就是因為大家都知道打仗不利，必然在正式出手之前，窮盡所能威嚇利誘！

這也是各國高層周旋多日，俄烏衝突依舊遲遲沒有出現轉機的原因。甚至以俄羅斯的強硬態度，實無法排除開戰的可能。加上國際政治當中，永遠沒有辦法避免擦槍走火。未來只要任何一方誤判或採取行動，戰爭也可能一爆即發！

所以問題就在於俄羅斯固然大有不惜一戰的決心，但歐美真的願意跟俄羅斯發生軍事衝突，且有打贏的決心嗎？經濟制裁又能達到甚麼效果？以美國為例，由於不在戰事邊緣，所以看到這個情勢，一方面以世界大戰來形容這場可能的戰爭，又要烏克蘭美僑趕緊離開，還要求截斷俄羅斯的「北溪天然氣2號管線」；並警告，萬一開戰，不排除對俄國實施全面出口管制與經濟制裁等。

但站在歐洲各國立場，歐盟有40%的天然氣由俄羅斯進口，是歐盟最大能源供應國，未來隨著天然氣管線運作，可預期對俄羅斯天然氣供應依賴還會持續上升，以德國為例，自然暫時就不會回應這些制裁提議。但倘若戰爭開打，俄羅斯進口的天然氣恐怕還是會面臨停止交易供應的窘境；甚至一旦美國採取經濟制裁，歐盟也將面臨可觀的經濟損失。

其實不管烏克蘭危機或兩岸局勢，背後潛台詞都是在挑戰美國「說了就算」的全球獨霸角色。所以我們真正要擔心的問題，一旦東歐安全局勢大幅動盪，會不會迫使美國轉移注意力，對東歐投入更多資源，導致亞洲的安全情勢出現短暫真空？尤其國際衝突勢必造成石油與天然氣價格動盪，更可能因恐慌造成糧食等其他市場動盪，台灣真能應付這些意外衝擊嗎？

說穿了，國際現實與政經情勢都必須誠實以對，俄烏開戰，牽一髮而動全身，全球都無從抽身，台灣更不能自外於變局。這些問題絕對無法靠大內外宣一廂情願地扭曲資訊或民眾認知就能解決！

（作者為立法委員、律師）

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