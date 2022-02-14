聯合國提出「2030永續發展議程」，研議17項永續發展目標，建構以經濟、社會與環境三個面向的關鍵指標，成為全球推動永續發展的共同方針與策略架構。在全球暖化情境下，劇烈的極端氣候帶來創紀錄的洪水、乾旱、暴雨、寒流及火山爆發，不但釀成災害，甚至對人類生存造成嚴重威脅。永續發展是全球共同努力的目標，永續農業更是涵蓋糧食安全、環境保護、以及經濟發展的跨域範疇。為了讓台灣農業騰飛，從「存續危機」走向「永續發展」，從產業思維出發，刻不容緩。

農地流失 糧食危機

極端氣候已常態化，加上工業革命對農業帶來的衝擊、農業就業人口老化、產銷失序、農地流失、環境破壞等課題，都在挑戰台灣農業面臨存續與永續的轉型過程。台灣在經濟掛帥及犧牲農地與環境保護的推拉模式中，倡議「生產、生活、生態」三生價值為農業典範，但卻也直接造成農村凋零及農地流失的困境。

從糧食安全來看，台灣糧食自給率在2020年再度下滑至最低的31.7%。當政府看到危機，想提高農業生產，而那些流失的農地已回不來了，沒有農地又如何擴大農業生產？在疫情及極端氣候衝擊之下，各國囤糧風再起，糧食危機一觸即發。台灣糧食安全地位要提高，不是喊喊口號，糧食自給率就能達到40%的目標。唯有將農地妥善規劃與保留，方能再談糧食自給自足的生產大計。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）曾發表《氣候變遷和土地特別報告》，向各國政府發出強烈警告：「全球超過1/4土地陷入『人為退化』危機。」土地劣化已造成全球23%的土地面積生產力下降，每年全球穀物高達5770億美元的產值暴露在風險之中。欲防止災難性的物種滅絕，必須停止工業化農地的任意擴展及減少使用除蟲劑、農藥等化學產品。

地球的表土（土壤）要1千年才能長出3公分，重度依賴化學的農業，造成土壤嚴重劣化流失，估計只能再支撐農業60年。一場安靜的危機，正在我們腳下發生，而我們迫切需要的是前所未有的改變，及刻不容緩友善土壤的行動。

智慧農業 跨域契機

農業是隨著季節氣候、土地環境、耕種作物等不同，而不斷變動的專業產業。隨著從農人口流失與高齡化，加上貿易自由化與氣候變遷加劇等，嚴重影響農業發展。台灣農業面臨轉型，從存續危機走向永續農業，更是迫在眉睫。

全球農業正經歷科技革命與跨域技術的結合，智慧農業是翻轉傳統農業的最佳解決方案。藉由科技能量，協助農民智慧化耕種；用創新模式，打造超越傳統農業的產銷供應鏈。透過農業科技的資源投入，建立智慧農業生產管理的新模式，以跨域技術協助農業轉型與升級，發展台灣永續農業新契機。

（作者為國立中正大學企管研究所博士生）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※