近來，外界對於陳時中參選台北市長的討論，在英系與綠委何志偉的推波助瀾下，開始逐漸成為一個重要的政治議題。而從各類民調看來，陳時中雖落後於蔣萬安，但仍是綠營最強人選。

首先，先談民調的部分，拿近年來在選舉結果方面較準的TVBS民調來看，1月中的民調是在三腳督的情況下，陳時中落後蔣萬安11%。而若我們細究TVBS歷年民調（官網），會發現在各級縣市長選舉中，「TVBS選前認定領先，但卻翻盤」之機率甚低（僅2006的陳菊勝黃俊英，與2014年的鄭文燦勝吳志揚）。雖說現在離選舉還有半年多，民調還有變化的可能，但從這態勢看，陳時中選台北，已處於相當不利的地位。

再者，陳時中代表民進黨，依政治常理邏輯看，國民黨期待發生的「棄黃保蔣」效應，將更可能發生。無論你喜歡陳時中與否，陳時中是具有「民進黨政府代表性」的政治人物，雖說他因為防疫「成功」得到了一些中間選民肯定，進而民調領先其他綠營參選人，但他強烈的「民進黨性」將使藍營支持者「更不想讓他當選」、「更害怕民進黨勝利」，從而棄黃保蔣機率提高。

陳時中的困境，在於防疫成功的形象，已在去年疫情爆發與疫苗短缺數月中大幅損傷。就以TVBS政治人物聲望民調看（這民調可在諸多政治人物中複選自己滿意的人），今年1月與疫情爆發前的2021/4相比，陳時中滿意度跌9％，不滿意度增加14％。雖滿意度仍高居全台第二，達57％，但不滿意度已有35%，再考慮台北市獨特的選民結構來看，陳時中在台北的不滿意度勢必大幅高於35%，而這些人在關鍵時刻幾乎都會棄黃保蔣，只要蔣不在某些特定議題上得罪深藍，這將是合理預期。

另一方面，表面上民進黨風光無限，連民調一路落後的四大公投都能翻盤，但細究各縣市結果，台北市投票率全國最高（約47%），而支持核四案贊同比不贊同多出6.14％，是六都贊成領先反對最多的一都，與桃園並列六都第一。顯見反民進黨力量縱使在民進黨大幅資源投入下，仍相當堅實。考量縣市長投票率較公投又高出不少，藍軍又長期是「懶軍」，縣市長投票率與公投投票率差額，藍營選民應大幅多於綠營選民。

當然，蔣萬安並非穩操勝券，陳時中也並非沒有一拚機會，但陳時中是否甘於去一個勝選機率較低，可能得當「犧牲打」的台北市選，而非挑國民黨無強棒的桃園，仍是個問號。再加上陳時中形象已定型，支持度要往上走相當不易。疫情又尚未結束，指揮官提前離職，理由是「為了黨利益而非為了國家利益」，勢必也有觀感問題。綜合分析起來，2022年台北市長一役，國民黨仍有極高機率勝選。

（作者為網路媒體工作者）

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