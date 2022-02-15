木易，45歲，湖南省寧鄉某農村

我是前年回到家鄉，湖南寧鄉一個鄉村，並且開始養羊的。

在養羊之前，我在兩廣的工地上打工，這也是我們那一輩農村男人的主要就業選擇，有把子力氣了就去工地上賣力氣幹活。但前年，我在工地上出了事，摔了一跤，摔斷了腰椎，雖然後期走路什麼的都不影響了，但力氣活是幹不了了。工地上就賠了一些錢，讓我回了家。

腰椎這事也影響我幹其他活，沒辦法我就只能待在家裡。後來看到鄉里有人在養羊，說收入還可以。寧鄉沒有養羊的傳統，這也是這幾年才有的門路。我就想著，反正我也出不去打工了，工地上也賠了幾萬元（人民幣，下同），剛好夠本可以自己養點羊試試，於是就開始養羊了。

養羊的第一年是最難的，因為全是投入。你得花大價錢去買母羊，建圍欄。我買了20隻母羊，一隻2000多元，花了四萬元，工地賠償的錢幾乎都搭進去了。建圍欄倒是沒花多少錢。但沒有投入哪有收穫，就咬咬牙都投進去了。

不過好就好在，養羊除了最開始買母羊、建圍欄的投入，之後幾乎就是純收入了。因為我們養的黑山羊都是放養，所以也不需要飼料，放上山讓他們自己吃東西就行了。每天早上趕出去，下午收回來。有人來收了，就賣出去，然後就賺錢了。

羊一般養一年就可以往外賣了。所以去年年底，我的羊就開始賺收入了。一般來說，平時有人買我們也賣，但過節、過年期間是最紅火的，要買羊還得提前預訂。

在我們這裡，羊價大概30多元一斤，這是帶毛、沒殺的價格，如果是殺了的、純肉價要70多元一斤。我都是按整隻、帶毛、沒殺的賣，一般一隻小羊1000多元，大的羊一隻接近3000元。去年一年，我大概賺了十幾萬元，還是純收入，比在工地上打工好多了。

當然，養羊也有風險，最擔心的就是羊生病，剛開始的時候沒有技術，不太懂，死了好幾隻母羊，小羊剛生出來不會照顧，也死了不少，但經過這兩年的摸索，我已經會自己給羊簡單的看病吃藥，去年羊基本就沒有怎麼生病，也沒有死。

現在我還開了抖音，有1000多個粉絲，雖然沒給我帶來買羊的客戶，但有一個分享的地方也很不錯。今年我計劃養到100多隻羊，去年只有50多只，估計收入比去年又要好一些。日子還是有盼頭的。

（閆俊文、孔月昕、曹楊、張琳、謝中秀、鄧雙琳/燃財經工作室）

（《在農村，有北上廣年輕人想不到的致富密碼》系列五）

（本文來源：「燃次元」公眾號）