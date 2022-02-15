大陸朋友們對寶島台灣的第一印象當屬多彩的阿里山和美麗的日月潭，來自於小學時代學過的課文中的描述，是大陸民眾對台灣最初的美好印象。

而在通信發達的現在，我們擁有更多的渠道去瞭解台灣的人文和美景。如今的大陸民眾對台灣同胞的印象是如何的呢？他們又對台灣的哪些方面更加感興趣呢？春節前夕，「京彩台灣」運營團隊在北京進行了街頭隨機採訪。

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台胞的禮貌與貼心是新印象

親和、可愛與禮貌是當今很多大陸同胞對台灣同胞的深刻印象。無論是近些年台灣的優秀影視作品，還是身邊共同打拼奮鬥的台灣同事、同學、朋友們，都讓「親和與可愛」成為了台灣同胞的第一標籤。

有一部分去過台灣旅遊的大陸朋友更是對台灣服務行業的敬業與禮貌所感染。來自四川的受訪者稱：「曾經十五天的台灣環島自由行讓自己印象最為深刻的是台中的民宿老闆，非常貼心地幫忙安排住宿、指導路線。」

02

台灣影藝娛樂界是經久不衰的話題

「我比較喜歡台灣的田馥甄，她的那一首《小幸運》是我每一次去KTV必點的歌曲。像飛輪海、SHE這幾個曾經的『天團』更是我們童年的回憶了。」來自北京的受訪女孩對我們說。而另一位阿姨更是直接說出了林憶蓮、費翔等叔叔阿姨們年輕一代的回憶。

台灣的娛樂行業比大陸起步早，製作專業優良，深深地影響和指引了大陸娛樂行業的發展。像早期的鄧麗君、小虎隊、林憶蓮、王祖賢等都是父母一代人心中的經典；21世紀前十年，伴隨著周杰倫、張韶涵、蔡依林、飛兒樂隊、梁靜茹等藝人的出道，華語樂壇進入了「神仙打架」的年代，台灣娛樂界影響力幾乎佔據了華語娛樂界的全部。到今天，台灣這些年的娛樂行業依舊是大陸民眾時常熱議的話題。

03

台灣尋常百姓的生活更想去探索

前面說到，阿里山日月潭這些台灣經典名勝早已深刻印在了大陸朋友們的心中。而當今的年輕人們，則對台灣地區深入百姓生活之中的細節更加感興趣，尤其是日常飲食文化和生活習慣以及台灣各地的小吃街等。來自四川的受訪者則表示，非常期待更多的台灣同胞能夠來到大陸生活和發展，希望自己能夠有幸認識更多的台灣同胞，和他們成為同事、朋友，讓自己對同胞們的認知從電視銀幕走向日常生活中，互相瞭解和進步。

最後，每一位受訪者都對台灣同胞送上了未來的祝福。（小北）

（本文來源：「京彩台灣」公眾號）