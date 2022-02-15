德國《明鏡週刊》上周率先曝光「美國中央情報局（CIA）警告盟國，俄羅斯最快2月16日就會入侵烏克蘭」的消息，報告曝光立刻造成美國股市重挫，周一的亞股受到牽連也陷入大戰疑雲中，台北股市則暴跌313.27點，一舉摜破18,000點的心理支撐。

烏克蘭軍事危機是全球最大的衝突點，雖然外交穿梭談判仍然是解決衝突的主要途徑，CIA極機密的報告會曝光，也是外交談判戰術的一環，基本上是告訴俄國總統普丁，俄軍正在準備的作戰方案，美國中情局已經掌握，並且藉由曝光作戰方案來製造俄軍內部的矛盾。我們從周末拜登與普丁長達一個小時的電話會議後，德國總理蕭茲隨即安排於本周二飛往莫斯科會見普丁，以及蕭茲隨後前往烏克蘭的行程規劃來看，本周不可能出現重大的軍事衝突，但是我們必須仔細評估烏克蘭危機對於經濟與金融市場的衝擊，本報昨日頭版頭條就「俄羅斯暫未入侵、對立時間延長」、「外交調停成功」、以及「俄軍實際入侵烏克蘭」三個情境，來評估可能的衝擊，除了台股震盪無可避免，金管會也已經統計台灣五家龍頭金控所持有俄羅斯債券金額將近新台幣1,000億元，而最敏感的半導體晶圓產業鏈，一旦衝突升高，將影響半導體成熟製程，台灣則會相對受益等。

推估烏克蘭的衝擊，我們應該從兩個面向來觀察，一面是「事主」俄羅斯本身的經濟金融變動，現代化戰爭不是算人頭的步兵戰，金融戰場的勝負才是最終的決勝點，事主俄羅斯的變化無疑是戰事勝負的先行指標；另一面則從北約盟國擬定的制裁方案來觀察，制裁對象雖然針對俄羅斯，但是任何制裁都不會是單方面的，美歐聯盟已經在2月初完成一致性的制裁方案，依據制裁的力度，對於金融市場短期的衝擊、以及長期的副作用，是台灣上市公司與政府因應危機必須掌握的變數。

俄羅斯的經濟狀況在過去幾年並不理想，就在上周末，俄羅斯中央銀行再度大幅調升基本利率100個基本點（1個百分點），這是俄羅斯本輪升息循環的第八度升息，基準利率由起息之前的4.25％已經一路上拉至9.5％。

俄羅斯從去年11月屯兵烏克蘭邊境演習後，就出現「股匯雙殺」的現象，俄國盧布對美元匯率，從70盧布一路貶值到80，雖然央行努力護盤拉回74，但上周末的升息卻無助於匯率，周一又大幅貶值到77。俄羅斯股價指數（RTSI）從出兵之前的高點1,933.59點，一路重挫至1,260.55點，跌幅深達34.8％，一直到普丁飛去北京，取得中國增加採購天然氣與原油的合約，才勉強讓俄羅斯股價止跌回升，中俄這次油氣合約期限長達10年至30年，短期現金貢獻甚低，精神上的支持大於實質。如果金融市場走向代表了國家戰爭的勝負，普丁這場戰爭無疑居於劣勢。

俄羅斯的股匯市與台灣關聯性不高，國內各大金控持有俄債的比重也佔整體部位極低，真正對台灣會帶來衝擊的，是美國與德國共同擬定的制裁方案。制裁方案最極端的，是元月18日在美國參議院國際關係委員會提出的《烏克蘭主權保護法案》草案，其中提及授權美國總統，於必要時斷絕美國企業與個人與俄羅斯政府與國營事業進行交易，或者切斷俄羅斯金融機構使用Swift的權利。斷絕俄羅斯對美元金融體系的使用，無疑是核彈級的武器，一旦使用，後果難以想像。

擬議中的金融制裁還包括進一步限制俄羅斯外債的再融資、限制俄羅斯銀行與美國金融機構進行跨行交易、美元清算、甚至直接凍結俄方資產等。美系銀行在俄羅斯、以及烏克蘭經營最久的是花旗銀行，在元月底拜登國安團隊與華爾街大型銀行的會議中，白宮已經與華爾街大行推演了後續方案。

再一層是對歐洲衝擊最大的能源制裁，俄羅斯至德國的北溪二號天然氣管，是此次烏克蘭危機的導火線之一，簡單來說，俄羅斯與西歐各國彼此是互相掐住生命線的供需夥伴，因此，對俄羅斯能源出口的制裁，可能會將歐洲基本能源需求排除在外，甚至一旦採取最嚴厲的切斷Swift往來時，歐俄正常能源的往來付款還會照常進行。

另外，重大衝突通常伴隨大宗原物料價格的波動，小麥價格在上周突然暴漲，距離去年11月、以及在之前2012年的歷史高點僅剩7％，反映了烏克蘭衝突可能造成全球小麥供應亂局的憂慮；同樣的供應鏈挑戰還包括美國勢必斷絕俄羅斯採買高科技與半導體產品的合法管道，以及黑海、地中海、波羅地海等俄羅斯商品出口港因為戰爭所造成的混亂，難以控制的通貨膨脹將再添變數。

遙遠的烏克蘭風暴，正在對我們造成全面的挑戰，總統府國安會組成「烏克蘭情勢因應專案小組」，決定撤回在烏克蘭的25位台僑與學生，提醒各界勿受錯假訊息誤導之外，更應該加強掌握事件對於台灣金融市場安定的衝擊，避免最壞情況發生，做足因應準備，並且掌握歐美制裁準備方案與施行時間，確保台灣金融與經濟的穩健，無疑是「烏克蘭情勢因應專案小組」最重要的任務。